Futter für die Fans: "Monkey Island" wird einen Gastauftritt in "Sea of Thieves" feiern. Microsoft

Die E3 ist die größte Gamingmesse der Welt. Vergangene Woche hätte sie wieder Scharen an Developern, Publishern, Influencern und Journalistinnen nach Los Angeles locken sollen, und freilich waren auch in unserem Teamkalender die Tage fett angestrichen. Wir hätten uns wieder Keynotes gegeben, Trailer geposted, Interviews angeleiert – allein: die E3 2023 fand nicht statt, da zuvor zahlreiche große Publisher ihre Teilnahme abgesagt hatten. Und jetzt mal ganz ehrlich: Hätten Sie das mitbekommen? Fehlt Ihnen deshalb etwas im Leben?

Summer Game Fest stiehlt die Show

Vermutlich nicht. Denn während die Publisher ihre Teilnahme an der E3 2023 abgesagt haben, kochten sie stattdessen ihr eigenes Süppchen oder schlossen sich dem "Summer Game Fest" an – einem mehrtägigen Gamingfestival, das online in die Wohnzimmer dieser Welt gestreamed wird. In diesem Kontext präsentierte Microsoft etwa eine breite Auswahl an Highlights, vom kommenden "Flight Simulator" bis zu einer "Monkey Island"-Integration in "Sea of Thieves", bevor Todd Howard nochmal ausführlich über seinen kommenden Blockbuster "Starfield" reden durfte.

Starfield Direct – Gameplay Deep Dive

Game Director Todd Howard spricht in diesem Video ausführlich über "Starfield". Bethesda Softworks

Auch Capcom war auf dem "Summer Game Fest" virtuell zu Gast, Ubisoft zeigte Neuigkeiten zu "Assassin's Creed" und einem kommenden Open-World-Spiel im "Star Wars"-Universum sowie sogar neues Material zum Piratenabenteuer "Skull and Bones" – wobei hier wohl kaum noch jemand damit rechnet, dass das Spiel irgendwann auch wirklich erscheinen wird. Indie-Fans konnten sich unter anderem über eine breite Portfolio-Präsentation von Devolver freuen.

Skull and Bones: Sea Shanty Video (feat @HomeFreeGuys ) | #UbiForward

Kleine Randnotiz: Wer glaubt noch an das Erscheinen von "Skull and Bones"? Ubisoft

Steam Next Fest: Noch mehr Online-Content

Microsofts größter Konkurrent im Konsolenbusiness, Sony, hatte seine eigenen Highlights hingegen bereits Ende Mai präsentiert – und zwar auch ausschließlich online. Und dabei wird es nicht bleiben: Ab 19. Juni steht mit dem Steam Next Fest das nächste Online-Event auf dem Programm. Hier sollen etliche Livestreams und hunderte Demos Einblicke in kommende Spiele ermöglichen.

Derartige Event sind auf der PC-Spieleplattform keine Seltenheit, ermöglichen sie doch, auf direktem Weg die Kundschaft zu erreichen. Und während das "Steam Next Fest" noch eher breiter angelegt ist, richten sich andere Steam-Events jeweils an ein Publikum mit Interesse an einem spezifischen Genre. Wie etwa das "Sim Fest" für Fans von Simulatorspielen. Oder die "Wholesome Direct", die sich ausschließlich an Fans von Feelgood-Content richtet.

Die E3 war nie für alle da

An Veranstaltungen und Ankündigungen mangelt es also nicht, und nach pandemie-bedingt eher schwachen Jahren sehen sich Gamerinnen und Gamer 2023 eher mit dem Luxusproblem konfrontiert, dass sie sich aus einer breiten Auswahl an Highlights für ihre persönlichen Favoriten entscheiden müssen. Wem geht die E3 also ab? In Wahrheit bloß jenem eingangs erwähnten Publikum, das tatsächlich auf die Messen gefahren ist, um sich dort beruflich auszutauschen. Die Berufsspieler halt.

Für die Menschen zuhause ist es hingegen relativ egal, was in Los Angeles hinter verschlossenen Türen passiert wäre. Sie können die Demos des Steam Next Fest auch zuhause auf dem PC spielen und sich die Trailer des Summer Game Fest auch im Wohnzimmer auf ihrem Smart TV ansehen. Dafür braucht es keine großen Messen, keine Interkontinentalflüge. Stattdessen kann sich jedermann den Content nach hause holen, für den er oder sie sich interessiert. Die E3, sie sollte auch nach der Pandemie eigentlich niemandem wirklich abgehen. (Stefan Mey, 17.6.2023)