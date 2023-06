Der saudische Außenminister Faisal bin Farhan Al (links) mit weiteren Regierungsmitgliedern. APA / AFP / Luc Marin

Teheran – Im Zuge der Wiederannäherung zwischen den Regionalmächten Iran und Saudi-Arabien ist erstmals wieder ein saudischer Außenminister zu Besuch in Teheran. Außenminister Faisal bin Farhan traf am Samstag in der iranischen Hauptstadt ein, wie die Staatsagentur Irna berichtete. Es ist der erste Besuch eines hochrangigen Vertreters aus dem sunnitischen Königreich im mehrheitlich schiitischen Iran seit mehreren Jahren.

2016 diplomatischer Kontakt abgebrochen

Die Beziehungen der beiden Regionalmächte am Golf waren über lange Zeit sehr angespannt. 2016 brach Riad nach einem Angriff von Demonstranten auf die saudische Botschaft in Teheran die diplomatischen Kontakte ab. Ihre Rivalität trugen beide Staaten auch bei militärischen Konflikten in der Region aus, beispielsweise im Jemen. Nach sieben Jahren diplomatischer Eiszeit nähern sie sich seit März dieses Jahres mithilfe von China wieder aneinander an.

Im April kündigten die Regierungen an, wieder Flugverbindungen zwischen beiden Ländern anzubieten und die Visa-Vergabe zu erleichtern. Anfang des Monats eröffnete der Iran wieder seine Botschaft in der saudischen Hauptstadt Riad. Wann die saudische Botschaft in Teheran wieder die Arbeit aufnimmt, ist noch unklar. (APA, 17.6.2023)