Polizei will mit 700 Einsatzkräften für einen reibungslosen Ablauf des Großevents, das heuer zum 27. Mal stattfindet, auch an "Nebenschauplätzen" sorgen – es wird mit mehreren hunderttausend Zuschauern gerechnet

Die große bunte Demo-Zug setzte sich um 13 Uhr beim Burgtheater in Bewegung. REUTERS/LEONHARD FOEGER

Wien – Die Regenbogenparade als Höhepunkt der Vienna Pride will ab Samstagmittag auf der Wiener Ringstraße wieder ein lautstarkes Zeichen für die Rechte von LGBTIQ-Menschen setzen. Der jährliche bunte Demo-Zug für ein ernstes Anliegen, der heuer zum 27. Mal stattfindet, bewegt sich wie immer "andersrum", also gegen die Fahrtrichtung. Heuer besteht er aus 98 geschmückten Lkw, anderen Fahrzeugen und Teilnehmergruppen und ist somit die zweitgrößte Regenbogenparade in Wien bisher.

Los ging es bei angenehm frühsommerlichen Temperaturen und blauem Himmel – gegen 13.00 Uhr setzte sich die Parade vom Burgtheater aus in Bewegung. Ein Regenguss zwischendurch tat der Stimmung keinen Abbruch. Der Abschluss findet ab 18.00 Uhr auf dem Rathausplatz statt. Dort wird bei der After Pride Celebration mit lokalen Künstlern sowie den Bühnengrößen Conchita und Felix Jaehn gefeiert. Das Motto der Demo lautete "Together we rise". Neben Regenbogenfahnen und Protestschildern mit Forderungen nach Verbesserungen bei LGBTIQ-Rechten waren immer wieder auch Solidaritätsadressen an die Ukraine und Kritik am russischen Angriffskrieg zu sehen.

Schrille Kostüme gehören zur Pride. REUTERS/LEONHARD FOEGER

Wie viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer heuer gezählt werden, sollte am frühen Abend feststehen. Am meisten Zulauf hatte bisher die 2019 als EuroPride ausgerichtete "größte Demonstration Österreichs", wie sie die Veranstalter nennen. Damals hatte es der Demo-Zug auf 109 teilnehmende Gruppen gebracht, sagte Katharina Kacerovsky-Strobl, Organisatorin von Vienna Pride. Mit rund 500.000 hatte auch eine Rekordzahl an Menschen teilgenommen. Aber auch in "normalen" Jahren lockt das Spektakel mit gesellschaftspolitischem Anliegen zigtausende Menschen an. Im vergangenen Jahr wurde die 26. Ausgabe – die erste in vollem Umfang nach den Corona-Einschränkungen – laut Organisationsteam von mehr als 250.000 Menschen besucht.

Conchita nahm zuvor als Teil einer größeren Fußgänger-Formation mit der Botschaft "Spreading Happiness" (Glück verbreiten) an der Parade teil. Er sei schon als Teenager vom Land immer zur Regenbogenparade nach Wien "gepilgert" wegen der Gemeinschaft, und das Event sei bis heute für viele "ein wichtiger Anknüpfungspunkt", sagte Österreichs Eurovision Song Contest-Gewinnerin alias Tom Neuwirth in einem ORF-Interview. "Wir müssen uns immer noch dafür rechtfertigen, dass wir da sind, wir sind aber ein Teil der Gesellschaft."

Grüne, SPÖ und Neos auf der Pride

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) freute sich als Teilnehmerin vor Ort darüber, wie viele Menschen ein lautes, buntes, vielfältiges und freudiges Zeichen für mehr Akzeptanz, Respekt und Gleichberechtigung geben, postete sie auf Twitter. Bei der Eröffnung fanden sich zudem u.a. Justizministerin Alma Zadic (Grüne), Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne), Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger, die Grüne Klubobfrau Sigi Maurer, Stadträtin Ulli Sima (SPÖ), Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos), SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler, SPÖ-Frauensprecherin Eva-Maria Holzleitner sowie die zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures ein.

Vertreter von SPÖ, Neos und Grüne auf der Pride. APA/AFP/ALEX HALADA

Die Polizei hat sich mit rund 700 Einsatzkräften für einen reibungslosen Ablauf gerüstet, wie es heißt. "Der Anzeiger der Vienna Pride geht von über 10.000 Teilnehmern an der Versammlung aus", erläuterte Polizeisprecher Philipp Haßlinger. Darüber hinaus rechne die Polizei mit mehreren hunderttausend Zuschauern, die wie immer entlang der Route Spalier stehen oder mitfeiern. Der Ring zwischen Operngasse und Franz-Josefs-Kai war ab 10.00 Uhr gesperrt. Die Freigabe war für etwa 19.00 Uhr geplant. Bis voraussichtlich 23.00 Uhr sind nach Auskunft der Wiener Linien zudem Fahrplan-Änderungen bei den Linien D, 1, 2, 31, 71, U2Z, 1A, 2A, 3A, 59A und 74A zu beachten.

Zwei "Märsche" in der Innenstadt

Wie schon üblich waren abseits der Regenbogenparade in der Innenstadt zwei weitere "Märsche" angekündigt. Hier sollte die Route vom Stephansplatz über Graben und Minoritenplatz bis zum Ballhausplatz führen, die Organisatoren erwarteten rund 500 Personen. "Ziel der Polizei ist es, das Versammlungsrecht sowie den Schutz aller Teilnehmer zu gewährleisten und ein Aufeinandertreffen von möglichen Konfliktparteien zu verhindern", betonte Haßlinger. Da es in der Vergangenheit immer wieder zu Angriffen kam, habe die Wiener Polizei mit Unterstützung aus Kärnten, Niederösterreich, Salzburg und Steiermark für ausreichend viele Einsatzkräfte vorgesorgt.

Von einem Vorfall im Vorfeld berichtete indes Vizebürgermeister Wiederkehr. "Feinde der Weltoffenheit haben das Logo der Stadt schwarz besprayt", das im Rathauspark steht, schrieb er auf Twitter. "Wir haben schnell gehandelt und den Regenbogen wieder zum Strahlen gebracht. Wir lassen uns nicht einschüchtern." (APA, red, 17.6.2023)