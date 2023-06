Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Auch im Burgenland wird noch ermittelt, ob sich Funktionäre mittels Stimmenfälschung von 24-Stunden-Betreuerinnen in die Fachgruppe gemogelt haben

Rund 50 Wahlzettel soll die Frau im Zuge der WKO-Wahl manipuliert haben. Ihr Mann zog daraufhin als Funktionär in die Fachgruppe ein. APA/BARBARA GINDL

Wels – Im Verfahren rund um die Manipulation von Stimmzetteln im Zuge der Wirtschaftskammerwahl 2020 hat es in Wels nun diese Woche ein Urteil gegeben: Die Angeklagte – sie und ihr Ehemann hatten für die Freiheitliche Wirtschaft kandidiert – wurde zu 180 Tagsätzen Geldstrafe bzw. 90 Tagen Ersatzstrafe unbedingt verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Wie der STANDARD bereits im April 2022 berichtete, wurde dem Paar vorgeworfen, rund 50 Wahlzettel von 24-Stunden-Betreuerinnen, die bei ihrer Vermittlungsagentur unter Vertrag standen, ausgefüllt und sich so in die Fachgruppe Personenberatung und -betreuung gemogelt zu haben. Dabei waren sie nicht die einzigen: Auch im Burgenland und in Kärnten kam es 2020 zu Wahlmanipulationen.

Zweites Urteil in Causa WKO-Wahl

Das erste Verfahren gegen einen Mandatar des ÖVP-Wirtschaftsbundes wurde bereits 2021 rechtskräftig abgeschlossen und endete mit einem Schuldspruch – in der Fachgruppe sitzt dieser allerdings immer noch und tritt somit als offizieller Interessensvertreter der 24-Stunden-Betreuerinnen auf. Weitere Ermittlungen gegen mehrere Personen sind noch im Laufen.

Aufgefallen waren diese Unregelmäßigkeiten der "Grünen Wirtschaft", die diese zur Anzeige brachten. "In Wahrheit kann das derzeitige System solche Fälle nicht verhindern. Das ist für eine demokratische Wahl ein skandalöser Zustand", betonte Sabine Jungwirth, Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft in einer Aussendung. Sie fordern eine umfassende Wahlrechtsreform. (etom, 17.6.2023)