Laut der Website Downdetector kam es am Samstagnachmittag zu Ausfällen bei zahlreichen Onlinediensten, bedingt durch Probleme bei Amazon Web Services

Viele Anwendungen laufen über die Server von Amazon Web Services. REUTERS/Kacper Pempel

Auf der Website Downdetector.com meldeten am 17.6.2023 um 17 Uhr zahlreiche Userinnen und User Ausfälle verschiedener Onlineservices, von Social Networks wie Twitter und Discord über Gamingdienste wie jene von Blizzard und Steam bis hin zu Amazon selbst.

In einem ersten kurzen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters heißt es, dass es auch Fehler bei Amazon Web Services (AWS) gebe. Viele der genannten Dienste nutzen die Cloud-Infrastruktur von Amazon. Auch Amazons Smart Assistant namens Alexa war den Meldungen zufolge von den Problemen betroffen. Andererseits fällt auf, dass auch Dienste von Microsoft und Google betroffen sind, die in Konkurrenz zu Amazon eine eigene Cloud-Infrastruktur betreiben. Am Vorabend hatte es bei den Diensten der Facebook-Mutter Meta Probleme, etwa bei Whatsapp und Instagram, gegeben.

In genannter Reihenfolge auf Downdetector.com waren die folgendenden Dienste vom vermeintlichen Problem bei AWS betroffen:

Blizzard

Twitter

Xfinity

Diablo

Discord

Call of Duty

Roblox

Steam

Amazon Alexa

Xbox Live

Overwatch 2

Genshin Impact

EA

Twitch

Archive of Our Own

Bumble

Ring

Playstation Network

Google

Amazon

Youtube

Final Fantasy

Wikipedia

Hulu

Google Nest

GTA 5

Netflix

Pandora

2K

World of Warcraft

Snapchat

Github

Minecraft

Epic Games Store

League of Legends

War Thunder

Canvas

Salesforce

Ubisoft Connect

Tiktok

Amazon Prime Video

Auf den deutschsprachigen Äquivalenten zu Downdetector, allestörungen.at und allestörungen.de, waren zunächst keine Auffälligkeiten zu bemerken. (red, 17.6.2023)