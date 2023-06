David Alaba hatte ordentlich zu tun gegen Belgien. APA/AFP/KENZO TRIBOUILLARD

Alexander Schlager: Klingt gegen den Vierten der Fifa-Weltrangliste blöd, war aber so: Der Neo-Salzburger hatte in seinem achten Länderspiel über weite Strecken nicht viel zu tun. Verließ sich bei hohen Bällen auffällig oft auf die Kraft seiner Fäuste. Chancenlos beim Gegentor. Schlager musste sich in der 73. Minute erstmal so richtig beweisen: Den Schuss von Johan Bakayoko pflückte der 27-Jährige aber gekonnt aus der Luft. Könnte sich die Querlatte nach Tielemans feinem Schuss in der Nachspielzeit als neuen besten Freund mit nach Hause nehmen.

Stefan Posch: Bei Bologna in dieser Saison zur Hobby-Tormaschine (6 Tore) mutiert, bekam es hauptberuflich mit dem immens flinken Jeremy Doku zu tun, von dem er noch ein paar Nächte schlecht träumen dürfte. Denn Posch hatte mit dem Rennes-Spieler seine liebe Not. Wirkte nicht unbedingt sehr traurig, wenn sich das belgische Spiel über rechts, also nicht seine Seite aufzog. Hatte in der 67. Minute wieder Lust auf sein Hobby, den Schuss des aufgerückten Verteidigers parierte Belgiens Goalie Thibaut Courtois aber bravourös. Ein besonders intensives Spiel für den auffälligen Außenverteidiger.

David Alaba: Der Real-Spieler bemühte sich auch immer wieder in den Spielaufbau. Bringt Ruhe, die Strahlkraft von drei CL-Siegen und genügend Erfahrung auf internationalem Topniveau auf den Platz. Spielte in seinem 100. Länderspiel, als hätte er schon 99 Länderspiele auf dem Buckel. Dirigiert, teilt ein, trifft Entscheidungen, hat vieles unter Kontrolle. Nahm seinen wuchtigen Gegenspieler Romelu Lukaku weitgehend mit einer Souveränitat aus dem Spiel, wie ein Türsteher in einer Großraumdisco nach der Happy Hour – bis zur 61. Minute, als Lukaku zum Ausgleich für Belgien netzte. Warf sich in der Schlussphase in jeden Ball, der auch nur ansatzweise auf Schlagers Tor kommen könnte. Ein ungemein aufopfernde Partie des Jubilars.

Philipp Lienhart: Der zweite Türsteher im Verband mit Alaba. Ist aber eher einer, der vorher gut zuredet und dann die Erziehungsberechtigten verständigt, bevor er physisch wird. Strahlte Ruhe und Souveränität aus, kompensiert sein vielleicht etwas zurückhaltendes Auftreten mit gutem Stellungsspiel. Kann auch den Pass nach vorne. Zeigte den auch hin und wieder. Auch Lienhart kam bei Lukakus Gegentreffer nicht in den Zweikampf. Und auch Lienhart warf sich im Finish in die belgischen Angriffe und Abschlüsse. Insgesamt ein starkes Spiel des Freiburgers.

Maximilian Wöber: Mit seinem Verein Leeds abgestiegen, auf links aber immer wieder aufrückend und mit Zug zu Flanke und die Gefährlichkeit. Zwar kein klassischer Außenbahnwusler, aber mit Ruhe und gutem Passspiel eine kreative Bereicherung. Des Öfteren wurden dem 25-Jährigen aber etwaige Temponachteile aufgezeigt, vor allem von Gegenspieler Dodi Lukebakio. Setzte in der 39. Minute im Stellungsspiel auf Schwarz statt Rot und ermöglichte damit den Belgiern die erste Riesenchance, die die Gastgeber aber vergeigten. Wirkte ein wenig froh, wenn Belgien über links, also nicht seine Seite in den Angriff schob. Musste zur Pause gelbverwarnt draußen bleiben.

Nicolas Seiwald: Mit Nicolas Seiwald wird Österreich noch viel....nein: Mit Nicolas Seiwald hat Österreichs Fußball schon viel Freude. Der 22-Jährige spielte im defensiven Mittelfeld gemeinsam mit Xaver Schlager eine abgeklärte, kampfstarke, aber auch smarte Partie. Trifft richtige Entscheidungen im Defensivspiel, im Angriff manchmal auch. Am Ende der ersten Halbzeit in der Druckphase der Belgier besonders gefordert. Auch direkt nach Wiederanpfiff mit rollenden belgischen Angriffen konfrontiert. Überstand gemeinsam mit Sidekick Schlager auch diese. Gegen Ende der Partie wurde der Tank leerer, die Beine schwerer und damit die Belgier freier.

Xaver Schlager: Eine Maschine, und was für eine. Vielleicht wusste das auch Kevin De Bruyne und sagte vorsichtshalber das Duell mit dem 25-Jährigen ab. Wirft sich auch in Bälle, die die Ballkinder schon haben und war gemeinsam mit Seiwald hauptverantwortlich dafür, dass Belgien über weite Strecken durch die Mitte fast inexistent war. Hatte nach der Posch-Chance die Möglichkeit zum Rebound, die er nicht nutzte. Auch er konnte im Finish der Partie aber nicht mehr ordnend eingreifen, musste fast zusehen wie die Hektik überhand nahm. Wurde in der Schlussphase für Dejan Ljubicic ausgetauscht.

Patrick Wimmer: Eine Wundertüte, nicht geschliffen und geglättet durch 1000 Jahre fade Akademie-Konventionen, sondern immer für eine Überraschung gut. Quasi der Badkicker unter den Teamkickern (nicht negativ gemeint). Hatte in der ersten Halbzeit nur selten das Spielgerät, zeigte aber auch, dass man es mit ihm im Gaberl- oder Gurkerlcontest nicht aufnehmen sollte. Immer wieder mit hervorragendem Tempo in den etwas seltenen Gegenstößen. Musste in der 59. Minute Florian Kainz weichen.

Christoph Baumgartner: Zeigte immer wieder sein Tempo mit dem Ball, kann spielerisch an Gegenspielern vorbeigehen, wie eine wendige Vespa in der dichten Rushhour. Nur: Den Ball sah er in den ersten 45 Minuten nicht oft, an den Füßen hatte er ihn noch seltener. Auch nach der Pause manchmal auf der Vespa. Fleißig, obwohl die kreativen Offensivmomente selten waren.

Michael Gregoritsch: Rückte im Defensivspiel ungewöhnlich weit zurück für jemanden, der eigentlich ganz vorne einzementiert sein sollte. Beim Corner in der 21. Minute war er dann im Strafraum: Ein Schlapfen mit der Innenseite auf Verdacht wurde zur Führung abgefälscht. Nimmt er freilich gerne, nahm er auch grinsend zur Kenntnis und auf sein Torkonto. Im Offensivspiel sonst abtropfend und ballhaltend eingespannt, defensiv immer wieder mit einer starken Rückwärtsbewegung. Sein Mitarbeitsheft quillt über vor Pickerln für Fleißarbeit. Hätte in der Schlussphase in einem 1 vs. 1 berühmt(er) werden können. Wurde er nicht. Durfte kurz vor Schluss frühzeitig vom Feld, weil Karim Onisiwo für ihn eingewechselt wurde.

Marko Arnautovic: Schwierige, also besonders unauffällige Partue des 34-jährigen Bologna-Legionärs. Strahlte in der 35. Minute mit einem Kopfball (neben das Tor) wenisgtens einmal Gefahr aus, konnte den Ball in einigen wenigen Szenen gut behaupten, seine Magie ließ er aber stecken. Nach 59 Minuten war Schluss. Für ihn kam Sabitzer in die Partie.

Phillipp Mwene: Kam zur Pause für den gelbgefärbten und teils stark geforderten Wöber in die Partie. Legte in der 65. Minute eine gute Chance für Sabitzer auf, spielte engagiert, brav und entschärfte weitgehend den belgischen Flankendrang. Empfahl sich für weitere Aufgaben.

Marcel Sabitzer: Wurde in der 59. für Arnautovic eingewechselt und zeigte ein paar Minuten später seine Gefährlichkeit: Der Schuss aus der Drehung ging am Tor vorbei. Der Bayern-München-Legionär (?) stellte unter Beweis, dass er Topniveau spielen kann, legte Poschs Topchance mit Übersicht und einem feinen Pass auf.

Florian Kainz: Für Wimmer in der 59. Minute ins Geschehen geworfen. Auch er bekommt ein "Fleißig" ins Mitarbeitsheft.

Auch eingesetzt: In der Schlussphase kamen Dejan Ljubicic und Karim Onisiwo in die Partie. (Andreas Hagenauer, 17.6.2023)