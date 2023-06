Schottischer Jubel im Finish. AP

Oslo – Mit einem unglaublichen Comeback haben Schottlands Fußballer ihre perfekte EM-Qualifikations-Kampagne prolongiert. Nach 0:1-Rückstand drehten die Briten mit zwei späten Toren die Partie in Norwegen und siegten 2:1. Norwegen droht hingegen trotz eines Treffers von Superstar Erling Haaland das Ticket mit aktuell nur einem Punkt zu verpassen. Estland und Aserbaidschan holten indes in der Österreich-Gruppe F im Kellerduell beim 1:1 ihren ersten Punkt.

In Oslo gab Norwegen den Ton an, brauchte aber einen Strafstoß, um die gut verteidigenden Schotten scheinbar zu brechen. Ryan Porteuos brachte Haaland im Strafraum zu Fall, die Tormaschine von Manchester City, bis dahin kaum zu sehen, ließ sich die Chance vom Elfmeterpunkt nicht entgehen (61.). Es war das 22. Tor im 24. Länderspiel des Ex-Salzburgers.

Die finalen Paukenschläge setzten aber die Gäste. Lyndon Dykes (87.) und Kenny McLean (89.) stellten das Spiel innerhalb von drei Minuten auf den Kopf und sorgten dafür, dass ihr Team von der zweiten EM-Endrunde in Folge träumen darf. Mit neun Punkten aus drei Spielen liegen die "Bravehearts" vor Spanien (6/2) an der Spitze von Gruppe A. Norwegen ist mit einem Punkt aus drei Partien hingegen nur Vierter hinter den punktegleichen Georgiern.

Remis in Österreich-Gruppe

In Baku trennten sich Estland und Aserbaidschan mit einem 1:1. Polen-Legionär Rauno Sappinen, schon beim 1:2 gegen Österreich im März einziger Torschütze seines Teams, brachte die Esten in Front (27.), Anton Krivotsyuk (62.) traf für die Gastgeber zum Ausgleich. Mit je einem Punkt liegen die beiden Teams weiter am Ende der Tabelle von Gruppe F.

In Gruppe G vergab Ungarn beim Gastspiel in Montenegro die Chance, mit Tabellenführer Serbien gleichzuziehen. Nach ihrem Auftaktsieg über Bulgarien mussten sich Dominik Szoboszlai und Co. in Podgorica mit einem 0:0 zufriedengeben und liegen mit vier Punkten hinter den Serben (6) auf Platz zwei. Montenegro ist mit ebenfalls vier Punkten Dritter. Die Gruppenschlusslichter Litauen und Bulgarien holten beim 1:1 in Kaunas ihre ersten Zähler. (APA, 17.6.2023)

Ergebnisse und Tabellen:

Gruppe A:

Norwegen - Schottland 1:2 (0:0)

Tore: Haaland (61./Elfmeter) bzw. Dykes (87.), McLean (89.)

Zypern - Georgien 20.45

Gruppe F:

Aserbaidschan - Estland 1:1 (0:1)

Tore: Krivotsyuk (62.) bzw. Sappinen (27.)

Belgien - Österreich 20.45

Gruppe G:

Litauen - Bulgarien 1:1 (1:1)

Tore: Girdvainis (15.) bzw. M. Petkow (27.)

Montenegro - Ungarn 0:0