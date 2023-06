Eigentor brachte ÖFB-Team in Führung, Lukaku gelang der verdiente Ausgleich. In der letzten Minute rettete die Querlatte das Remis

Romelu Lukaku schoss Belgiens Ausgleichstreffer. REUTERS

Brüssel – Die EM 2024 in Deutschland ist zwar noch nicht erreicht, aber die Vorzeichen stehen seit dem 17. Juni 2023 doch sehr gut. Denn die österreichische Fußballnationalmannschaft hat bei der belgischen ein rechtschaffenes 1:1 geholt. Und führt die Gruppe F der Qualifikation mit sieben Zählern aus drei Partien an.

Das Brüsseler König-Baudouin-Stadion muss sich vor dem Wiener Ernst-Happel-Stadion überhaupt nicht verstecken. Es hat ebenfalls eine Distanz schaffende Laufbahn, die Zeit hat Spuren und Narben hinterlassen, aber Bruchbuden haben einen gewissen Charme. Der Fußball neigt generell zum Größenwahn, da kann man schon ein bisserl bremsen.

Teamchef Ralf Rangnick hat gesagt, man müsse in Österreich größer denken, er hat den Optimismus, sofern es den Fußball und nicht die SPÖ oder die ÖVP betrifft, ins Land gebracht. 1200 Schlachtenbummler haben die Nationalelf nach Brüssel begleitet, das Kontingent wurde voll ausgeschöpft. Die Wahrheit liegt aber auch im Fall Rangnick auf dem Platz, auf Worte haben Taten zu folgen. Und Belgien ist nicht irgendwer, sondern die Nummer vier der Weltrangliste. Österreich, die 32, musste die verletzten Konrad Laimer und Kevin Danso vorgeben, Marcel Sabitzer saß nach seiner Meniskusoperation auf der Bank, sozusagen als Geheimwaffe. Den Gastgebern fehlte Superstar Kevin de Bruyne.

Der Teamchef dirigiert. IMAGO/ANP

Rangnick war bei der Personalauswahl zumindest nicht feig, die EM-Qualifikation ist ja kein Versteckspiel. Mit Christoph Baumgartner, Patrick Wimmern, Michael Gregoritsch und Marko Arnautovic bot er gleich wir Offensivkräfte an. Im Zentrum sollten Nicolas Seiwald und Xaver Schlager abräumen, die Abwehr-Viererkette bildeten erwartungsgemäß Max Wöber, David Alaba, Philipp Lienhart und Stefan Posch. Im Tor stand wie angekündigt Alexander Schlager, er durfte sich mit Thibaut Courtois, dem allerbesten in diesem Fach, vergleichen. Erwähnt werden muss, dass Kapitän Alaba sein 100. Ländermatsch bestritten hat, er tauschte mit Romelu Lukaku unmittelbar vor Anpfiff die Wimpel. Das Match hatte ein Rahmenprogramm, der nach der verpatzten WM zurückgetreten Eden Hazard, eine belgische Legende, ein waschechter Roter Teufel, wurde abgefeiert und verabschiedet. Vielleicht weint Hazard am Sonntag noch.

Stark begonnen, stark nachgelassen

Österreich begann am Samstagabend äußerst aggressiv. Es wurde im 4-2-3-1-System (bisweilen 4-4-2) enorm gepresst, Zweikämpfe wurden gewonnen, die sogenannten zweiten Bälle erobert, das war teuflisch gut und auch extrem schnell. Umschaltaktion gab es, sie blieben aber nur halbgefährlich. 13. Minute: Der erste wache Moment der Belgier, Alaba fälscht einen Schuss von Leander Dendoncker ins Tor-Out ab. 21. Minute: Corner, Patrick Wimmer führt ihn aus, die Flanke volliert Gregoritsch zum 1:0 in Netz. Mithilfe von Orel Mangala, der dem Schuss mit der Ferse eine andere Richtung gegeben hat. Somit wurde der Treffer als Eigentor gewertet. Belgien (4-3-3-System) wurde mitunter über die Seiten gefährlich, Jeremy Doku und Dodi Lukebakio beschäftigten Posch beziehungsweise Wöber, die wehrten sich verbissen und durchaus erfolgreich. 41. Minute: Lukebakio verzieht knapp. Erfreuliche Erkenntnis zur Halbzeit: Die Führung fällt nicht in die Rubrik "Zufall", wobei die Belgier nach rund 30 Minuten doch ein bisserl dominanter wurden. Alaba hat Lukaku jedenfalls völlig abgemeldet.

Stark erfangen

Phillipp Mwene ersetzte Wöber, Belgien erhöhte den Druck, was durchaus erwartbar war. Im Ansatz zogen die Roten Teufel ein Powerplay auf. Nach einer Stunde nahm Rangnick einen Doppeltausch vor: Sabitzer und Florian Kainz rein, der diesmal mäßige Arnautovic und Wimmer raus. 62. Minute: Man soll Lukaku nie aus den Augen verlieren, sein spektakulärer (teuflischer) Schuss von der Strafraumgrenze beschert das 1:1. Treffer Numero 73 (!) im belgischen Team. Bei nun 107 Einsätzen. 68. Minute: Posch scheitert aus kurzer Distanz am prächtig reagierenden Courtois. 75. Minute: Yannick Carrasco verzieht knapp, Bundespräsident Alexander van der Bellen würde eventuell "arschknapp" sagen. Die Leistung der Österreicher blieb ausgezeichnet, sie beteiligten sich aktiv am Schlagabtausch, waren keinesfalls nur Passagier. Aber sie hatten auch das weltberühmte Glück des Tüchtigen, denn in der Nachspielzeit hämmerte Youri Tielemans den Ball an die Latte.

Es war vor allem in Halbzeit zwei eine spektakuläre Partie in Brüssel. AP

Am Dienstag geht die Qualifikation im schmucken Happel-Stadion gegen Schweden weiter. Die Skandinavier schlugen bereits am Freitag in einem Testspiel Neuseeland mit 4:1, was wenig, aber auch viel bedeuten kann. (Christian Hackl aus Brüssel, 17.6.2023)

Ergebnis:

Belgien - Österreich 1:1 (0:1)

Brüssel, König-Baudouin-Stadion, 39.067 (ausverkauft), SR Brisard (FRA).

Tore:

0:1 (21.) Mangala (Eigentor)

1:1 (62.) Lukaku

Belgien: Courtois - Castagne, Dendoncker (84. Al-Dakhil), Faes, Theate - Mangala (75. Vranckx) - Doku (84. Tresor), Tielemans, Carrasco (76. Openda), Lukebakio (69. Bakayoko) - Lukaku

Österreich: A. Schlager - Posch, Lienhart, Alaba, Wöber (46. Mwene) - X. Schlager (82. Ljubicic), Seiwald - Baumgartner, Gregoritsch (82. Onisiwo), Wimmer (60. Sabitzer) - Arnautovic (60. Kainz)

Gelbe Karten: Lukaku bzw. Wöber, Posch, X. Schlager, A. Schlager