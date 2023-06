In einer parlamentarischen Anfrage an den Innenminister hinterfragen die Grünen, ob der Staatsschutz das Sanktionsrecht richtig auslegte

Die Übernahme des Restvermögens der früheren Sberbank Europe in Wien wird Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) noch ziemlich beschäftigen. Die Grünen rund um Nationalratsabgeordnete Nina Tomaselli hinterfragen die Transaktion, die am Freitag abgewickelt wurde, in einer parlamentarischen Anfrage an Karner. Die zum Innenministerium ressortierende Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) hat den Deal wie berichtet per Bescheid genehmigt – in ihrer Funktion als Sanktionsbehörde.

Ausnahme von Sanktionen

Anlässlich des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine wurden ja die russische Sberbank und ihre Wiener Tochterbank im Juli 2022 den EU-Sanktionen unterworfen, das Wiener Institut abgewickelt. Aus der Bank ging die Sber Vermögensverwaltungs AG (SVAG) hervor. Die hatte bis vor kurzem noch ein Vermögen in der Höhe von rund 350 Millionen Euro, die auf einem Konto der Raiffeisen Bank International (RBI) lagen.

Bis 17. Juni konnte dieses Vermögen der sanktionierten russischen Bank gemäß EU-Sanktionsverordnung verwertet werden – vorausgesetzt, die Transaktion mit dem sanktionierten Geschäftspartner hat bereits vor Verhängung der Sanktionen begonnen („laufender Verkauf“, „laufende Transaktion“). In diesem Ausnahmefall durfte die Sankionsbehörde den Deal genehmigen, dann durfte Geld nach Russland fließen.

Neuer Interessent in letzter Minute

Im konkreten Fall haben sich wie berichtet zunächst drei Gruppen für den Kauf des Sbervermögens interessiert: die Ithuba von Investmentbanker Wilhelm Hemetsberger, die ein Tauschgeschäft mit in Russland eingefrorenen Darlehen der RBI machen wollte, die die an ihre Moskauer Tochter vergeben hat; ein privater Unternehmer und ein Konsortium rund um den früheren Sberbank-Europe-Chef Gerhard Randa. Bei ihm an Bord gewesen sein soll auch Investor Siegfried Wolf, Ex-Aufsichtsratschef der Bank mit besten Verbindungen nach Russland. Wolf bestreitet das. Gegen ihn hat die WKStA in der Causa Eurofighter vor kurzem eine Anklage wegen Geldwäsche eingebracht, Wolf hat dagegen Einspruch erhoben. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

In allerletzter Minute ist aber ein weiterer Interessent auf den Plan getreten: Investor Stephan Zöchling, Miteigentümer und Chef des Auspuffherstellers Remus, den er mit Hans Peter Haselsteiner übernommen hat. Zöchling hat sehr gute Verbindungen zu Wolf und nach Russland, wo er für Oleg Deripaska in der Auto- und Bauindustrie tätig war. Am Freitag unterschrieb Zöchling den Vertrag mit den Russen – angeblich hat er ihnen für das Vermögen von 350 Millionen Euro rund 240 Millionen gezahlt. Gerüchte, wonach die RBI, deren Dividendenzahlungen von ihrer Tochterbank in Moskau ebendort eingefroren sind, via Dividendenzahlungen von dem Deal profitieren soll, hat die RBI dementiert. Insider gehen davon aus, dass Zöchling auf einem Ticket mit Randa unterwegs ist und Wolf quasi ersetzt hat. Abgeleitet wird das daraus, dass das Konsortium bereits einen positiven Bescheid hatte, dann aber dem Vernehmen nach einen weiteren Antrag stellte, weil die Transaktion abgeändert wurde. Fix ist: Die Verträge wurden am Freitagfrüh in Wien unterschrieben.

DSN gab grünes Licht

Die Sanktionsbehörde DSN hatte zuvor Zöchlings Transaktion per Bescheid genehmigt – so wie auch die Anträge der drei anderen genannten Interessenten. Wie berichtet geht sie davon aus, dass die Verhandlungen schon vor Verhängung der Sanktionen am Laufen waren.

Da haken nun die Grünen ein. Ihnen "drängt sich der Verdacht auf, dass nach dem Motto 'Was nicht passt, wird passend gemacht' die Sanktionsverordnung so ausgelegt worden ist, dass der Verkauf (…) doch noch abgeschlossen werden konnte." Sie kritisieren einen "zu laxen Umgang" Österreichs mit den Sanktionen und halten es für zweifelhaft, dass die Auslegung der Sanktionsmechanismen im Sinne der EU-Vorgaben erfolgte.

Wann begannen die Verhandlungen?

Sie wollen daher beispielsweise wissen, wann die Interessenten ihre Genehmigungsanträge bei der DSN gestellt haben, ob es weitere Interessenten gegeben und wann die DSN ihre positiven Bescheide ausgestellt habe. Im Zusammenhang mit dem Ithuba-RBI-Tauschgeschäft, das in Umrissen im März per "Falter" publik wurde fragen Tomaselli & Co, wie es sein könne, dass diese Pläne erst im Februar 2023 geschmiedet worden seien, die Verhandlungen aber (gemäß Bescheid) schon vor den Sanktionen begonnen haben sollen.

Zudem wollen Tomaselli und ihre Kolleginnen und Kollegen erfahren, welche "Schritte zur Verkaufsanbahnung" vor Juli 2022 gesetzt wurden und ob die Genehmigung vorweg mit einer europäischen Behörde abgeklärt und die EU-Kommission nach der Genehmigung - wie vorgesehen - davon informiert wurde. Die Grünen wollen auch eruieren, "ob Nachkontrollen vorgesehen sind, um eine Sanktionsumgehung auszuschließen" und ob es einen Austausch zwischen Innen- und Finanzministerium und Bankenaufsicht gab oder einen solchen mit den USA und ihren Sanktionsbehörden. Last but not least soll Innenminister Karner sagen, ob es in der Causa nachrichtendienstliche Ermittlungen gebe oder gegeben habe und ob er sich in irgendeiner Form eingebracht habe. (Renate Graber, 18.6.2023)