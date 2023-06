Für die Teilnehmenden an der Regenbogenparade habe laut DSN keine Gefahr bestanden APA/EXPA/FLORIAN SCHROETTER

Vor der Wiener Regenbogen-Parade am 17. Juni hat die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst Kenntnis (DSN) von drei jungen Männern erlangt, die einen Anschlag mit einfachen Mitteln auf die Veranstaltung geplant haben sollen. Das erklärte Omar Haijawi-Pirchner, Direktor der DSN, am Sonntagvormittag in einer Pressekonferenz. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer habe keine konkrete Gefahr bestanden, da zuvor ein Zugriff auf die Verdächtigen stattgefunden habe. Bei ihnen seien eine Axt, Messer, Wurfsterne, Handys und Datenträger entdeckt worden.

Der DSN habe im Vorfeld Kenntnis über die mutmaßlichen Pläne der online radikalisierten und mit dem Islamischen Staat (IS) sympathisierenden Verdächtigen erhalten, sie "unter ständiger Kontrolle" gehalten und nach Hausdurchsuchungen am Samstag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten festgenommen.

Anschlag mit Messer oder Kfz

Die drei jungen Männer, österreichische Staatsbürger bosnischer beziehungsweise tschetschenischer Herkunft, hätten einen Anschlag "mit Messer oder Kfz" durchzuführen geplant, hieß es. Einer der Verdächtigen sei bereits im Zusammenhang mit Terror-Amtshandlungen der Polizei bekannt gewesen. Sie sind 14, 17 und 20 Jahre alt.

Da die Verhaftungen vor der Parade stattfanden, konnte diese regulär stattfinden, die Veranstalter wurden am Sonntagmorgen informiert. Die Gefährdungslage im Bereich des Extremismus sei vor allem im islamistischen Extremismus und Rechtsextremismus erhöht, hieß es bei der Pressekonferenz.

Frau in Innenstadt verprügelt

Während die Regenbogenparade laut Veranstaltern am Samstag reibungslos verlaufen war, vermeldete die Landespolizeidirektion Wien, dass gegen 19.00 Uhr in der Wiener Innenstadt eine Frau durch Schläge schwer verletzt worden ist. Eine Gruppe von fünf Männern bedachten sie und ihren Begleiter zuvor mit homophoben Äußerungen, zwei dieser Männer sollen dann auf die Frau eingeschlagen und sie auch getreten haben. Die Berufsrettung Wien versorgte das verletzte Opfer notfallmedizinisch und brachte sie in ein Krankenhaus. Wie Corinna Had, Sprecherin der Berufsrettung, gegenüber der APA sagte, hatte die Frau Kopfverletzungen und Abschürfungen erlitten.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Die zwei Tatverdächtigen trugen ein schwarzes Polo-Shirt beziehungsweise ein weißes Shirt. Es wird wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung und Körperverletzung ermittelt. (red, APA, 18.6.2023)