Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) ermitteln in diesem letzten "Tatort" vor der Sommerpause in einem Fall von Drogenhandel mit Todesfolge. Es schaut so aus, würden die Ermittler im Fall "Die Nacht der Kommissare" endlich ein Spur verfolgen, doch Lannert kann sich schwer erinnern, Schuld daran sind halluzinogene Substanzen. Und dann gibt es da noch zwei Ehepaare, die mehr vom Leben wollen.

Alles so schön bunt hier: Ermittler Thorsten Lannert (Richy Müller) auf Drogen. Foto: ORF/SWR/Christian Koch

"Das ist mal eine neue Herangehensweise, der zugedröhnte Kommissar ist schon nicht unwitzig. Noch besser aber sind zwei Ehepaare, die einander bei einem windigen Geschäft hereinlegen wollen. Das eine, eigentlich brave schwäbische Bauernschaft, hat noch einen erwachsenen Sohn aufzubieten, dessen Benehmen auch ohne Drogeneinnahme Anlass zur Sorge gibt", schreibt Birgit Baumann im TV-Tagebuch des STANDARD. "Dieser Tatort ist der letzte vor der Sommerpause und ein würdiger Abschluss der Saison. So kann es im Herbst gleich weitergehen."

Stuttgarter "Tatort"-Team Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare). Foto: ORF/SWR/Christian Koch

"Im Retro-Soundtrack läuten die ganze Zeit bedrohlich die Glocken wie in einem Italowestern, während die Bauern sich zwischen Stroh und Exkrementen auf das unausweichliche Duell vorbereiten. Spiel mir das Lied vom Kot, für eine Handvoll Ferkel, High Noon auf der Schweineranch: Die Assoziationen ans Genrekino purzeln nur so aus einem raus bei diesem heißlaufenden 'Tatort', der sich ironisch durch die Filmgeschichte zitiert und persifliert", heißt es bei Christian Buß im "Spiegel".

Dieter Bechtle (Klaus Zmorek) hat sich von seiner Frau Beate (Therese Hämer) zu einem Verbrechen überreden lassen. Foto: ORF/SWR/Christian Koch

"Der Stuttgarter Tatort ist normalerweise solide, in dieser One-Night-Sause drehen Drehbuchautor Wolfgang Stauch und Regisseurin Shirel Peleg genussvoll auf. Dabei geht es eigentlich um illegalen Handel in großem Stil bei aller schwäbischen Anständigkeit - womit, auch darauf wäre man nie gekommen", so Claudia Tieschky in der "Süddeutschen Zeitung".

