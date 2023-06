In einer knapp einstündigen Grundsatzrede warnte Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger vor einer "illiberalen Demokratie" und prangerte die Politik der "alten Parteien" an

Beate Meinl-Reisinger hielt am Sonntag eine knapp einstündige Grundsatzrede. IMAGO/SEPA.Media

Seit Monaten liegt ein Hauch von Wahlkampf in der Luft. Parteizentralen stampfen Kampagnen aus dem Boden, Parteispitzen tingeln durchs Land oder haben sich für den Sommer eine Tour durch Österreich vorgenommen. Im Vergleich zu den anderen Parteien zurückhaltend agierten bislang die Neos - bis jetzt. Am Sonntag luden die Pinken zu einer Mitgliederversammlung in die Meinl-Rösthalle in Wien Ottakring. In einer knapp einstündigen Grundsatzrede schwor Parteichefin Beate Meinl-Reisinger die Basis auf Rezepte ein, wie es gelingt, den zahlreichen Krisen zu begegnen und eine gute Zukunft zu gestalten.

Gleich zu Beginn räumte Meinl-Reisinger ein, dass gerade nicht "die Hochzeit der Optimisten" sei. Vielmehr würden wir in Zeiten der Krise leben. Finanz-, Migrations-, Gesundheits-, Teuerungs-, Energie- und nicht zuletzt die Klimakrise würden die Menschen umtreiben. Scharfe Kritik übte Meinl-Reisinger daran, dass keine Lehren aus diesen Krisen gezogen wurden. Statt den Krisen mit Antworten zu geben, hätte es "dröhnendes Schweigen", gegeben.

Große Sorge bereitet der Parteichefin, dass sich Menschen zunehmend von der Politik abwenden und sich wieder nach einem "starken Mann, der sich nicht um Parlament und Wahlen kümmern muss", sehnen. Diese Entwicklung würde Tür und Tor hin zu einer illiberalen Demokratie öffnen: "Und dann wachen wir auf einmal auf in der illiberalen Demokratie, die natürlich keine Demokratie ist, sondern eine Autokratie." Und die pinke Parteichefin warnt vor Autokraten: "Die Autokraten von heute setzen nicht auf Militärmacht und Polizeigewalt, sie setzen auf Spins, Fake News und Stimmung in den sozialen Medien." Und sie würden Begriffe wie Demokratie und Mitbestimmung missbrauchen. Meinl-Reisinger ruft in ihrer Grundsatzrede außerdem dazu auf, wachsam und laut zu sein, denn: "Demokratie stirbt nicht nur in der Dunkelheit, sondern auch in der Stille.

ÖVP macht FPÖ "die Räuberleiter"

Harsche Kritik übt die pinke Parteichefin an den einstigen Großparteien ÖVP und SPÖ. Diese hätten mit ihrer Politik der vergangenen Jahrzehnte "die Mitte im Stich gelassen". "Die Gesellschaft kann nicht mehr organisiert werden in Kammern und Bünden, Sektionen und Vorfeldorganisationen." Die ÖVP sei in "einem Klientelismus gefangen", der "ungeheuerlich" sei und außerdem bereit, "die eigenen Positionen und Mitte zu verlassen, um weiter in der Regierung zu sein". Ob Herdprämie in Salzburg, Deutschpflicht am Schulhof oder ein Corona-Entschädigungsfonds, die ÖVP mache "permanent der FPÖ die Räuberleiter". Der "fatalste Leitsatz der vergangenen Jahre", sei "Koste es, was es wolle" gewesen.

Aber auch die SPÖ bekam ihr Fett ab. Diese könne sich "nicht aufschwingen, ein Land zu regieren, wenn man nicht einmal in der Lage ist, Mitbestimmung in der eigenen Partei ordentlich zu organisieren". Auch den neuen Parteichef Andreas Babler sieht Meinl-Reisinger naturgemäß aufgrund dessen Aussagen zu Marxismus und zur Europäischen Union kritisch. "Die Frage, ob Herr Babler ein Marxist ist, ist für uns schon von ganz entscheidender Bedeutung". Auch, wie es die SPÖ mit Russlands Angriffskrieg in der Ukraine hält, sei "eine ganz klare Frage, auf ich keine Antwort bekommen habe". In europa- und sicherheitspolitischen Fragen würden die Sozialdemokratien generell "irrlichtern".

Alte Parteien und Allmachtsfantasien

Unter diesen Vorzeichen wundert es Meinl-Reisinger nicht, "dass die Populisten stark sind", weil diese dieser Ohnmacht eine Stimme verleihen". FPÖ-Chef Herbert Kickl wolle "hoch zu Ross, den persönlichen Befehl geben, die Zugbrücken hochzufahren und wir verschanzen uns hinter den dicken Mauern einer Festung". Die Neos sieht Meinl-Reisinger "als Gegenmodell zu diesen alten Parteien, die kraftlos geworden sind und keine Antwort mehr geben können und als Gegenmodell zu diesen Festungs- und Allmachtsfantasien der FPÖ".

So weiter zu machen wie bisher, sei keine Lösung, betont Meinl-Reisinger. Dann würden im Jahr 2030 zehn Milliarden an Strafzahlungen drohen, weil CO2-Emissionsziele nicht erreicht wurden, 80.000 Menschen im Pflegebereich fehlen und sich die Pensionszuschüsse aus dem Budget von zehn auf 20 Milliarden Euro verdoppelt haben.

Zum Abschluss ihrer Rede, der rund 300 Mitglieder gelauscht haben und für die es Standing Ovations gab, versucht Meinl-Reisinger Mut und Zuversicht zu verbreiten. "Wir glauben nicht nur an eine gute Zukunft, sondern wir sind bereit, tatkräftig daran zu arbeiten." Und: "Es gibt nur jetzt die Chance, die Zukunft aktiv zu gestalten und zu schreiben." Das sei "eine verdammt große Verantwortung, der wir uns stellen müssen". Die Probleme seien zwar groß, aber lösbar. Und sie gibt ein Versprechen: "Dass jede und jede, dass du so leben kannst, wie du möchtest und du dein Leben selbst in die Hand nehmen kannst." (Sandra Schieder, 18.6.2023)