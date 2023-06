Im Restaurant essen gehen - das würden viele Menschen nach der Pandemie nun gerne öfters machen. Aber die Teuerung zwingt viele zum Sparen. Getty Images/iStockphoto/Fotograf:extravagantni

Das Ende der Pandemie-Maßnahmen führte bei vielen Menschen zu "ich will Urlaube und Freizeitangebote nachholen". Doch die Unsicherheit mit dem Krieg, der Teuerung und hohen Energiepreisen zwingt viele Menschen dazu, sorgsam mit ihrem Geld umzugehen. Drei von vier Menschen in Österreich sind von der Teuerung stark betroffen und sehen sich mittlerweile gezwungen, ihre Ausgaben für Freizeitaktivitäten und Vergnügungen einzuschränken. Das geht aus einer aktuellen Umfrage der Arbeiterkammer hervor.

Besonders Menschen mit geringem Haushaltseinkommen, Haushalte mit Kindern unter 14 Jahren, sehr große Familien und Singles leiden unter den steigenden Kosten. 62 Prozent der Befragten gaben an, seltener auswärts zu essen, während 57 Prozent abends seltener ausgehen. Mehr als die Hälfte (52 Prozent) besucht seltener Kulturveranstaltungen wie Kino oder Theater. Zudem suchen viele Österreicher nach günstigeren Alternativen und wechseln ihre Anbieter. Etwa ein Drittel der Befragten tankt bei anderen Anbietern, ein Viertel hat den Supermarkt gewechselt.

Urlaub zu Hause

Die Umfrage, die im Februar vom Gallup Institut unter 1000 Österreichern durchgeführt wurde, zeigt auch, dass fast 40 Prozent der Befragten in den vergangenen Monaten Dinge gebraucht kauften oder reparieren ließen statt sie neu zu kaufen. Mehr als ein Viertel hat den Urlaub zu Hause verbracht und nutzt vermehrt das Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel. "Gerade Menschen mit geringen Einkommen und/oder jene mit Kindern müssen sich stark einschränken und ändern deswegen auch ihr Einkaufsverhalten", sagt AK-Konsumentenschützerin Gabriele Zgubic. Positiv hebt sie Maßnahmen wie das Recht auf Reparatur oder den österreichischen Reparaturbonus hervor.

Die AK fordert mehr Maßnahmen gegen die Teuerung, darunter eine Mietpreisbremse für alle indexbasierten Mieten, einen Energiekostendeckel für Gas und Fernwärme, die befristete Streichung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel und die Einrichtung einer Anti-Teuerungskommission sowie einer Preistransparenzdatenbank.

Zwischen gönnen und sparen

Eine Umfrage der TeamBank hingegen zeigt, wie stark dennoch auch der Drang ist, aus dem Alltag der Sorgen zu entfliehen – mit allen Einschränkungen. Rund acht von zehn Österreicher planen, ins Restaurant zugehen. Und zwar in diesem Jahr – also doch ein recht langer Zeithorizont. Das ist ein Anstieg um elf Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. Auch Urlaube sind weiterhin populär: 73 Prozent möchten heuer Geld in Reisen investieren, eine leichte Zunahme zum Vorjahr. Ausgaben für Kultur sind bei 55 Prozent geplant, vier Prozentpunkte mehr als 2022. Geld für ihre Hobbys haben 46 Prozent vorgemerkt, etwas mehr als im Vorjahr.

Dafür sinkt die Ausgabebereitschaft für das eigene Zuhause leicht. Das zeigt das "TeamBank-Liquiditätsbarometer", für das 1478 Personen in Österreich digital befragt wurden. Doch die gestiegenen Lebenshaltungskosten schmälern die Vorfreude der Bürger auf Unternehmungen. 40 Prozent hatten sich Geld für die Zeit nach Corona zurückgelegt und wollten sich eigentlich etwas gönnen, müssen jetzt aber wegen der Preissteigerungen darauf verzichten. Unter 30-Jährige (46 Prozent) sind deutlich mehr betroffen als die über 50-Jährigen (35 Prozent).

Schon im vergangenen Jahr mussten 32 Prozent auf die ersehnten Aktivitäten verzichten, nun sind es nochmal acht Prozentpunkte mehr. 15 Prozent wollen verstärkt sparen und weniger konsumieren – bei den unter 30-Jährigen sind es sogar 23 Prozent. Dazu passt, dass nach Essengehen und Verreisen gleich an dritter Stelle der Ausgabepläne die Rücklagen stehen: 63 Prozent wollen heuer für besondere Anschaffungen sparen.

Konsumverzicht fällt schwer

Jenseits von Konsum haben die Österreicher auch andere Investitionen geplant: 58 Prozent unterstützen ihre Angehörigen finanziell, 54 Prozent bezahlen Gesundheitsleistungen und 51 Prozent investieren in Energiesparmaßnahmen. "Die Studienergebnisse zeigen, dass nach den Einschränkungen der Corona-Pandemie das Bedürfnis der Menschen in Österreich groß ist, sich etwas leisten zu wollen", sagt Frank Mühlbauer, Vorstandsvorsitzender der TeamBank. "Obgleich der Wunsch nach Unternehmungen groß ist, siegt oft die Vernunft und die Ausgaben fließen in Gesundheitsleistungen, Energiesparmaßnahmen oder an Familienangehörige."

Der Verzicht auf Konsum in Folge der Inflation fällt jedoch schwer. Am ehesten sind die Österreicher bereit, seltener ins Restaurant zu gehen als geplant: 41 Prozent geben das an. Sich bei Urlaubsreisen einzuschränken, kommt nur für 28 Prozent in Frage. Jeder Vierte würde wegen der Preissteigerungen bei Ausgaben für das eigene Zuhause den Rotstift anlegen. 21 Prozent können sich vorstellen, weniger Kulturprogramm zu machen. Nur 15 Prozent würden das Geld für Hobbys kürzen und nur zehn Prozent auf Luxusartikel verzichten. (Bettina Pfluger, 19.6.2023)