Wien – Der liberale Politiker Volker Kier ist am Freitag im Alter von 82 Jahren gestorben. Während des Krieges in Belgrad geboren, flüchtete seine Mutter mit ihm und seinem Bruder zunächst nach Budweis und später nach Linz. Diese frühen Fluchterfahrungen haben auch seine spätere politische Arbeit geprägt. Kier war in den 1990er-Jahren stellvertretender Klubobmann des Liberalen Forums und engagierte sich auch bei menschenrechtlichen Initiativen wie "SOS-Mitmensch", "Asyl in Not" und der "Liga für Menschenrechte".

"Volker Kier hat das Profil des Liberalen Forums maßgeblich geprägt", betonte LIF-Gründerin Heide Schmidt am Sonntag. "Sein politisches Engagement war von einem Menschenbild bestimmt, in dessen Mittelpunkt die Verantwortung für sich und die Gesellschaft steht", ehrte Schmidt ihren Weggefährten.

Mit FPÖ und Haider gebrochen

In Linz und in Friesach/Kärnten aufgewachsen verbrachte Kier nach seinem Jusstudium und ersten politischen Aktivitäten in der Hochschulpolitik sein Berufsleben vor allem in der Energiewirtschaft. Wie Friedhelm Frischenschlager, ehemaliger Verteidigungsminister und Mitbegründer des Liberalen Forums, in einem Nachruf festhielt, engagierte sich Kier in den 1970er- und 80er-Jahren im "Attersee-Kreis" und setzte sich für einen liberalen Kurs der FPÖ ein. Mit dem Innsbrucker Parteitag 1986 und der Übernahme der Parteiführung durch Jörg Haider brach Kier dann mit der FPÖ.

Mit großem Engagement verfolgte er die Idee, liberale Positionen im gesellschaftlichen Diskurs einzubringen und widmete sich fortan in vielen Organisationen und Initiativen sozialen und gesellschaftspolitischen Fragen. Nach der Gründung des Liberalen Forums schloss sich Volker Kier diesem sofort an und wurde von 1994 bis 1999 einer der profiliertesten Abgeordneten des liberalen Klubs, vor allem als Sozial-, Energie- und Menschenrechtssprecher sowie Klubobfrau-Stellvertreter. Im STANDARD war er auf der Seite "Kommentar der anderen" regelmäßig mit Beiträgen vertreten. (völ, 18.6.2023)