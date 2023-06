Die Foren r/pics, r/gifs und r/art haben nach tagelangem Blackout wieder offen, nehmen dabei aber Rache an Reddit-CEO Steve Huffman

Der Konflikt zwischen der Reddit-Nutzerschaft und der Führung der Plattform geht weiter. Seit bald einer Woche sind zahlreiche Foren, darunter auch einige der größeren Subreddits, entweder in den Lesemodus (restricted) geschalten oder für die Öffentlichkeit überhaupt nicht zugänglich (private). Mit diesen Maßnahmen protestieren Moderatorinnen und Moderatoren gegen Änderungen an den Nutzungsbedingungen für die Programmierschnittstellen der an die Börse strebenden Seite. Diese sind mit einer erheblichen Preissteigerung verbunden, die das aus für zahlreiche Drittanbieter-Clients bedeuten würde, die bei Nutzern und vor allem den Moderationsteams beliebt sind.

Die Fronten sind weiter verhärtet. Das zeitgleiche Umschalten tausender Subreddits warf temporär die Server des Portals aus der Bahn. Der offiziell für 12. bis 14. Juni angesetzte "Blackout" sorgte auch für einen Einbruch bei den Besucherzahlen. Laut den Marktforschern von Similarweb gingen die täglichen Besuche von 57 auf knapp über 52 Millionen zurück, während die durchschnittliche Verweilzeit pro User von 8 Minuten und 31 Sekunden auf 7 Minuten und 17 Minuten sank. Was nicht nach einem großen Absturz klingt ist allerdings der niedrigste Wert seit drei Jahren. Viele Subreddits setzen den Protest immer noch fort.

Reddit-CEO auf Konfrontationskurs

Doch aus der Führungsetage ist nicht mit Entgegenkommen zu rechnen. Man verschickte Nachrichten an die Moderatoren und stellte jenen, die ihre Subreddits wieder öffnen wollten in Aussicht, in der Hierarchie aufzusteigen und über ihnen stehende Kolleginnen und Kollegen abzulösen, wenn diese die Wiedereröffnung blockierten. In Interviews verteidigte CEO Steve Huffman die geplanten Änderungen.

Die User seien bloß sauer, weil etwas, das sie bisher als gratis gewohnt waren, künftig etwas kosten könnte. Gleichzeitig beteuerte er, dass Reddit eigentlich nie dafür ausgelegt war, mit Drittanbieter-Apps genutzt zu werden. Angesichts des nunmehr viele Jahre andauernden Status Quo eine einigermaßen überraschende Aussage.

Ein Bild mit John Oliver und dem von ihm in "Last Week Tonight" immer wieder scherzhaft angeschmachteten Hollywood-Schauspieler Adam Driver.



Gegenüber NBC ließ er sich zudem zu einem uncharmanten Kommentar gegenüber den – auf freiwilliger Basis und ohne Bezahlung tätigen – Moderatorenteams hinreißen. Man erwäge, den Usern die Möglichkeit zu geben, jene Mods "abzuwählen", die den Protest unterstützt hätten. Dabei implizierte er, dass diese als – Zitat – "niederer Adel" die Besucher ihrer Foren praktisch wie Untergebene oder Leibeigene behandeln würden.

Die Rache des "niederen Adels"

Für diese Aussage rächen sich nun die seit kurzem wieder eröffneten Subreddits r/pics, r/gifs und r/art mit 30 bzw. 21,6 und 22,6 Millionen Mitgliedern. Dort entschloss man sich, einer Absetzung durch das Reddit-Management zu entgehen, startete aber umgehend eine Umfrage unter den Nutzern. "Wir, der sogenannte ‚‘niedere Adel’, wollen selbstverständlich die Wünsche des 'königlichen Hofes' erfüllen und dieser hat uns ausgerichtet, dass wir diesen Subreddit so führen sollen, wie die Mitglieder es wollen", wurde die Abstimmung in r/pics eingeleitet. In dieser fragte man, ob die Forenregeln dahingehend geändert werden sollten, dass nur noch das Posten von "einem sexy aussehenden John Oliver", "künstlerischen John Oliver" bzw. "GIFs von John Oliver" erlaubt sei.

In beiden Foren wurden die Vorschläge mit überwältigender Mehrheit angenommen. Seitdem können sich Besucherinnen und Besucher an allerlei Fanwerken sowie Auszügen aus der Film- und Talkshow-Karriere des britisch-amerikanischen Comedians erfreuen. Der hat die Vorlage zudem dankend angenommen und postet seit kurzem selbst zweckdienliches Bildmaterial auf Twitter.

Dass Oliver zur Galionsfigur des Protests erhoben wurde, ist auch kein Zufall. Denn es macht Reddit zu einem potenziellen Thema für die von ihm moderierte Sendung "Last Week Tonight", in der oft auch Themen mit Netzkultur-Bezug humorvoll aufgearbeitet werden. Die Show befindet sich allerdings derzeit in der Sommerpause. Üblicherweise werden als "Füller" aber immer wieder ausschließlich online ausgespielte Sonderfolgen produziert. (gpi, 18.6.2023)