SPÖ-Vizeklubchefin Julia Herr zur ÖVP: "Mit so einer Partei kann man nicht koalieren" IMAGO/Martin Juen

Wien – SPÖ-Vizeklubchefin Julia Herr kann einer etwaigen Koalition mit der ÖVP nach der kommenden Nationalratswahl nichts abgewinnen. Sie sei "monatelang" im ÖVP-Untersuchungsausschuss gesessen und habe dort die "Korruption der ÖVP" in den Chats lesen können, sagte Herr in der "Presse am Sonntag": "Mit so einer Partei kann man natürlich nicht koalieren."

Selbst nach dem U-Ausschuss habe es keinen Schlussstrich gegeben, so Herr: "Das Korruptionskarussell dreht sich ja weiter." Die ÖVP müsse erkennen, dass der Staat kein Selbstbedienungsladen sei.

Hingegen will auch Herr an der von SPÖ-Chef Andreas Babler präferierten Ampelkoalition festhalten. Auf die Frage, ob es sie beunruhige, dass die NEOS dies wegen Babler derzeit nahezu ausschließen, meinte Herr: "Wir werden das verhandeln, wenn das Wahlergebnis da ist." (APA, 18.6.2023)