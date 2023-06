Der Vater fand den Zweijährigen regungslos im Pool treiben IMAGO/YAY Images

Steyr – Ihr eigenes Kind haben Eltern im Bezirk Steyr-Land reanimieren müssen, nachdem der Zweijährige in einem unbeaufsichtigten Moment in den Swimmingpool im Garten fiel. Der Bub war über eine Seitenwand des Schwimmbeckens geklettert und so ins Wasser gelangt. Der 44-jährige Vater fand das Kleinkind regungslos in Seitenlage im Pool treiben. Gemeinsam mit seiner Frau reanimierte er den Buben im Wohnzimmer. Das Kind wurde ins Klinikum Steyr gebracht, berichtete die Polizei.

Nur ein bis zwei Minuten, in welchen der Bub nach Angaben der Eltern alleine war, dürften für das Unglück ausgereicht haben. Nachdem der 44-Jährige das Fehlen seines Sohnes bemerkt hatte, machte er sich auf die Suche nach dem Kleinen. Nach kurzer Zeit zeigte das Kind wieder Lebenszeichen und begann zu schreien. (APA, 18.6.2023)