Händeschütteln beim Treffen von US-Außenminister Blinken und seinem chinesischen Amtskollegen Qin Gang REUTERS/Leah Millis

Peking – Als erster US-Außenminister seit fünf Jahren ist Antony Blinken zu Gesprächen in China eingetroffen. Er wurde am Sonntag von seinem chinesischen Amtskollegen Qin Gang am Eingang zum Staatsgästehaus Diaoyutai in Peking begrüßt. Auf dem Weg in das Gebäude tauschten sich die beiden Politiker kurz miteinander aus und schüttelten Hände vor einer chinesischen und einer amerikanischen Fahne. In den Konferenzraum wurde die Presse anschließend nur kurz zugelassen. Weder Blinken noch Qin äußerten sich dabei vor den Journalisten.

Treffen zwischen Joe Biden und Xi Jinping erhofft

Die Beziehungen zwischen den USA und China sind seit längerem wegen einer ganzen Reihe strittiger politischer und wirtschaftlicher Fragen angespannt. Blinkens Besuch ist bis Montag angesetzt. Es stehen auch Treffen mit dem chinesischen Spitzendiplomaten Wang Yi und möglicherweise Präsident Xi Jinping an.

Im Vorfeld seiner Reise hatte Blinken in einem Telefonat mit Qin die Notwendigkeit von Kommunikation betont, unter anderem um Konflikte zu vermeiden. Qin forderte ein Entgegenkommen der USA zum Abbau der Spannungen und ein Ende der Einmischung in innere Angelegenheiten. Die USA hoffen, dass Blinkens Besuch den Weg für weitere bilaterale Spitzenbegegnungen ebnet bis hin zu einem Treffen der Präsidenten Joe Biden und Xi bei internationalen Gipfeln in der zweiten Jahreshälfte. Biden erklärte am Samstag, er hoffe, dass in einigen Monaten ein Treffen mit Xi möglich sein werde. Xi hatte wiederum am Freitag die Hoffnung auf eine dauerhafte Freundschaft zwischen der Volksrepublik und den USA geäußert. (Reuters, 18.6.2023)