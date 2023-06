Händeschütteln beim Treffen von US-Außenminister Blinken und seinem chinesischen Amtskollegen Qin Gang. REUTERS/Leah Millis

US-Außenminister Antony Blinken ist am Sonntag nach Peking gereist und traf dort seinen Amtskollegen Qin Gang. Präsident Joe Biden, obzwar selbst nicht in China, begrüßte den Besuch: "Ich hoffe, dass ich in den nächsten Monaten erneut mit Xi zusammentreffen und über unsere legitimen Differenzen sprechen werde, aber auch darüber, wie wir uns in bestimmten Bereichen verständigen können", sagte er am Wochenende., 18.6.2023)

Gesprochen wurde nämlich in den vergangenen Jahren wenig. Es ist das erste Mal seit fünf Jahren, dass sich ein Außenminister der USA persönlich auf den Weg nach China gemacht hat.

Die Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften haben sich seitdem verschärft. Da ist zunächst das Säbelrasseln um Taiwan: Peking betrachtet die demokratische Insel als abtrünnige Provinz und schließt eine militärische Option nicht aus, um das Land mit dem Festland wieder zu vereinen. Die USA unterstützen Taiwan militärisch. Für Verärgerung in Peking sorgte vergangenes Jahr der Besuch Nancy Pelosis, damals Sprecherin des US-Repräsentantenhauses.

Unklare Ukraine-Position

In der Ukraine-Frage ist Chinas Haltung unklar. Einerseits verurteilt man die Invasion Russlands, andererseits beteiligt man sich nicht an Sanktionen gegen Moskau – zum Unmut der USA, die China immer wieder vorwarfen, Russland Waffen und anderes Material zu liefern.

Darüber hinaus sieht man in Washington das Land mittlerweile als größten wirtschaftlichen Konkurrenten, den es mit Sanktionen kleinzuhalten gilt. Jahrzehntelang ignorierte man unfairere und asymmetrische Handelspraktiken Pekings, obwohl sich das Land 2001 mit seinem Beitritt zur Welthandelsorganisation internationalen Regeln verpflichtet hatte.

Spätestens seit der Regierungszeit Donald Trumps aber gilt China als wirtschaftlicher Rivale. Joe Biden hat im Oktober den Chips Act erlassen, der Peking von modernster Halbleitertechnologie abschneiden soll. Chips von kleiner Strukturbreite aber sind notwendig für moderne Waffensysteme, künstliche Intelligenz und Waffentechnologie. In der chinesischen Presse wird der neue Kurs Washingtons seit Jahren scharf kritisiert und als "antichinesisch" gebrandmarkt.

Das chinesische Außenministerium hat floskelhaft vor einer Einmischung in innere Angelegenheiten gewarnt. Die USA sollten "sich nicht einbilden, mit China auf der Grundlage ihrer Machtposition zu verhandeln", sagte ein Sprecher. "China und die USA müssen ihre Beziehungen auf der Grundlage von gegenseitigem Respekt und Gleichheit entwickeln."

Spionage-Ballon sorgte für Absage

Ein Besuch Blinkens war eigentlich für Februar dieses Jahres geplant gewesen. Als im US-Luftraum ein chinesischer Spionageballon aufgetaucht war, wurde der Besuch abgesagt. Es gab Mutmaßungen, dass die Informationen über den Ballon von US-Geheimdiensten geleakt worden waren, um eine Annäherung zwischen Washington und Peking zu torpedieren. Auch diesmal gibt es schon im Vorfeld Potenzial für Unbill: Ende vergangener Woche hat der US-Geheimdienst ebenfalls Informationen an Medien weitergegeben, wonach chinesische und US-Wissenschafter in Wuhan an Coronaviren geforscht haben sollen. Zu den drei ersten Erkrankungen soll es demnach bereits im November 2019 unter Mitarbeitern des Labors in Wuhan gekommen sein. In Kürze wolle man mehr Informationen dazu veröffentlichen.

Indes betreibt China seit Aufhebung der strikten Zero-Covid-Politik eine rege Diplomatie. Chinesische Politiker versuchen, im Nahostkonflikt zu vermitteln. Außerdem ist der chinesische Premier Li Qiang Anfang der Woche in Deutschland und Frankreich, um über die wirtschaftlichen Beziehungen und den Ukrainekrieg zu sprechen. Microsoft-Gründer Bill Gates wiederum war Ende vergangener Woche in Peking, um den chinesischen Präsidenten Xi Jinping zu treffen. (Philipp Mattheis, 18.6.2023)