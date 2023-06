Die weltgrößte Krypto-Handelsplattform Binance steht im Verdacht der Geldwäsche und Kunden-Täuschung. Die US-Behörde SEC hat Anklage erhoben. Umfangreiche Probleme hat Binance aber auch in anderen Ländern. REUTERS/Dado Ruvic

In der Krypto-Welt braut sich ein neues Chaos zusammen. Dieses Mal steht kein geringerer Marktteilnehmer als die weltgrößte Krypto-Börse Binance im Zentrum. Die amerikanische Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commisson) ist auf die Krypto-Börse aufmerksam geworden und hat zuletzt Klage eingereicht. Das sorgt für große Nervosität in der durch Tumulte geprägten Krypto-Szene. Die US-Behörden werfen der Plattform vor, das Handelsvolumen künstlich erhöht zu haben, Kundengelder umgeleitet und Anleger über die eigenen Marktüberwachungskontrollen in die Irre geführt zu haben. Binance bestreitet die Vorwürfe der SEC.

Die SEC hat die US-Tochter der weltweit größten Krypto-Handelsplattform vergangene Woche wegen des Verstoßes gegen das Wertpapiergesetz angeklagt und versucht, Vermögenswerte einzufrieren. Seit den Ermittlungen wurden auch mehreren Personen entlassen. Laut Reuters soll es sich dabei um rund 50 Mitarbeiter handeln, darunter sollen auch Personen aus der Rechts-, Compliance- und Risikoabteilung von Binance.US sein. Das berichtete Reuters und bezog sich dabei auf Quellen, die anonym bleiben wollen.

Teil eines "Täuschungsnetzwerks"

Bereits am 5. Juni beschuldigte die SEC Binance und seinen Gründer sowie CEO Changpeng Zhao, die US-Tochter als Teil eines "Täuschungsnetzes" geschaffen zu haben, um Wertpapiergesetze zum Schutz von US-Investoren zu umgehen. Binance kündigte an, sich "energisch" gegen diese Vorwürfe verteidigen zu wollen. Die SEC verklagte auch die Betreibergesellschaft von Binance.US, BAM Trading, mit der Begründung, sie habe Anleger über "nicht vorhandene Handelskontrollen" über ihre Plattform in die Irre geführt. Einen Tag später beantragte die SEC bei einem Bundesgericht das Einfrieren der Vermögenswerte von Binance.US, darunter mehr als 2,2 Milliarden US-Dollar in Kryptowährungen und rund 377 Millionen US-Dollar auf US-Dollar-Bankkonten. Die SEC äußerte Bedenken, dass die Börse diese Gelder ins Ausland verlagern könnte.

Unterlassung gegen Nigeria-Tochter

Seit den US-Ermittlungen geht es bei Binance aber Schlag auf Schlag. Am Wochenende teilte Binance mit, dass gegen die "Binance Nigeria Limited" eine Unterlassungsanordnung erteilt wurde. Das gab CEO Zhao in einem Tweet bekannt und bezeichnete das nigerianische Unternehmen als "Betrügerunternehmen". Anfang Juni ordnete die nigerianische Marktaufsichtsbehörde an, dass Binance seine Geschäfte im Land einstellen solle, mit der Begründung, dass die örtliche Einheit "Binance Nigeria Limited", die über eine Website nigerianische Investoren umwarb, weder registriert noch reguliert sei. Das mache sie illegal, heißt es.

Rückzug aus mehreren Ländern

Binance hat aber nicht nur in Nigeria und den USA Probleme. Zuletzt hat die Krypto-Plattform die Niederlande verlassen. Dort wurden die Dienste eingestellt, weil es der Handelsplattform nicht gelungen ist, eine Lizenz als Virtual Asset Service Provider (VASP) zu erhalten. Der Rückzug aus den Niederlanden ist ab sofort wirksam, demnach können keine neuen Kunden aus den Niederlanden ein Konto bei der Kryptobörse eröffnen. Ab dem 17. Juli können bestehende niederländische Kunden dann auch nur noch Guthaben von der Binance-Plattform abheben. Aktuell sind keine Käufe, Geschäfte oder Einzahlungen mehr möglich. Auch aus Zypern, Kanada und Australien will sich Binance zurückziehe, hieß es zuletzt.

Das Einfrieren von US-Vermögenswerten will die Kryptobörse um jeden Preis verhindern, berichtet das Portal BTC-Echo.de. Die zuständige US-Richterin Amy Berman Jackson forderte die Parteien zur Einigung auf. Auch, um "erhebliche Konsequenzen" für den Markt abzuwenden. Noch dürfte es hier aber noch zu keiner Lösung gekommen sein.

Französische Staatsanwaltschaft ermittelt

Gegen Binance wird auch in Frankreich ermittelt. Die Liste der Vorwürfe ist lang und wiegt schwer. Es gehe dabei um den Verdacht auf Geldwäsche, heißt es. Außerdem werfen die Behörden dem Unternehmen den "illegalen Betrieb einer Handelsplattform mit Kryptowährungen" vor. Zudem soll die Plattform ihren Verpflichtungen in Bezug auf KYC-Auflagen (KYC: Know your customer; hierbei geht es um Angaben und Überprüfung der Kunden) nicht nachgekommen sein. Ermittlungen dazu seien bereits seit Februar 2022 in Gange. Die französische Zeitung "Le Monde" berichtete darüber. Demnach sollen die Ermittlungen in Frankreich von der französischen Steuer- und Zollbehörde SEJF unterstützt werden.

Laut dem Portal BTC-Echo.de sollen die Geschäftsräume von Binance in Frankreich bereits von Behörden durchsucht worden sein. Das Unternehmen habe sich kooperativ gezeigt. (Reuters, bpf, 18.6.2023)