ÖVP und FPÖ stünden für "fossile Dinosaurier-Politik", so die wiedergewählte Landessprecherin der Grünen. APA/GEORG HOCHMUTH

Ybbs – Helga Krismer ist als grüne Landessprecherin in Niederösterreich wiedergewählt worden. Am Landeskongress am Sonntag in Ybbs an der Donau erhielt die Badenerin 91,3 Prozent der 182 Delegiertenstimmen.

In ihrer Rede sparte Krismer nicht mit Kritik an der schwarz-blauen Landesregierung. ÖVP und FPÖ stünden für "eine Politik des Asphaltierens und Betonierens und damit für eine fossile Dinosaurier-Politik." Grüne Politik müsse hingegen danach streben, "nach bestem Wissen und Gewissen und auf dem neuesten Stand der Wissenschaft und Technik alles zu tun, um die Welt für die Menschen zu verbessern."

Hikmet Arslan bleibt Landesgeschäftsführer

Ebenfalls im Amt bestätigt wurde Landesgeschäftsführer Hikmet Arslan. Der Neunkirchner bekam 89,7 Prozent der Stimmen.

Der Landeskongress ist damit noch nicht beendet. Am Nachmittag steht die Wahl der Plätze eins bis acht der Landesliste für die bevorstehende Nationalratswahl auf dem Programm. (APA, 18.6.2023)