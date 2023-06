Die Europäische Union bietet Tunesien Finanzhilfen an, im Gegenzug soll das Land Flüchtlinge vom Übersetzen nach Europa abhalten. Das kann nur schiefgehen

Vorletztes Wochenende pilgerte die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach Tunesien, um den dortigen autokratischen Präsidenten Kais Saied davon zu überzeugen, dass sein Land in Zukunft für die EU doch die Rolle des Grenzpolizisten übernehmen möge. Im Gegenzug bot Brüssel dafür knapp über eine Milliarde Euro zur mehr oder weniger freien Verwendung. Sollte das funktionieren, bot die ebenfalls nach Tunis gekommene italienische Ministerpräsidentin Giorgio Meloni gleich noch mal 700 Millionen zusätzlich direkt aus dem italienischen Staatsbudget. Man will sich eben nicht lumpen lassen, wenn jemand bereit ist, die unangenehme Aufgabe der "Flüchtlingsabwehr" – und um nichts anderes geht es – bereits fernab europäischen Territoriums zu erledigen.

Bei Präsident Kais Saied (Zweiter von li.) in Tunis: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (Zweite von re.), Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und der niederländische Regierungschef Mark Rutte (li.). IMAGO/ANP

Elendes Erpressungsspiel

Der Vorgang erinnert an frühere Versuche, irreguläre Immigration – vor allem aus Afrika – zu verringern beziehungsweise die Zahl der Rückführungen zu erhöhen. Ein erstes diesbezügliches Projekt gab es in Libyen ab 2008. Aus Europa kamen die Milliarden, und urplötzlich verringerte sich die Zahl all jener, die über das Mittelmeer nach Italien flüchteten um 90 Prozent. Das Konzept der sogenannten Externalisierung schien tatsächlich aufzugehen: Ein europäisches Problem wurde bereits im Vorfeld, weit weg vom eigenen Territorium, gelöst.

Doch der Erfolg war bekanntlich nur von kurzer Dauer. Die Milliarden waren verbraucht, neues Geld musste her, und ein unwürdiges Erpressungsspiel begann. Es wurde damit gedroht, den Flüchtlingsstrom nach Europa wieder loszuschicken, wenn nicht neue, weitere Forderungen erfüllt werden. Das Ergebnis ist bekannt.

Und als ob man aus dieser Erfahrung nichts gelernt hätte, hat die EU ihr Konzept der Externalisierung und Entterritorialisierung dennoch weiterbetrieben. Am bekanntesten ist wohl der milliardenschwere Flüchtlingsdeal mit der Türkei: Brüssel überweist Milliarden, dafür kommen einfach weniger Flüchtlinge aus der Türkei nach Europa. Auch hier war der Effekt nicht nachhaltig.

Von der breiten Öffentlichkeit unbemerkt gibt es auch noch den Nothilfe-Treuhandfonds für Afrika (EUTF Afrika), mit dem seit 2015 mit inzwischen fast 30 afrikanischen Staaten mehr oder weniger die gleichen politischen Deals abgeschlossen wurden: Geld gegen weniger Flüchtlinge und für die Bekämpfung illegaler Migrationsströme nach Europa. Wobei man in der Wahl seiner Partner nicht zimperlich ist: Selbst mit Eritrea, quasi dem Nordkorea Afrikas, ist man so einen Handel eingegangen.

Zuckerbrot und Peitsche

Diesmal ist es Tunesien, das mit Zuckerbrot und Peitsche – Geld und unklaren Handelsanreizen sowie vagen politischen Versprechungen – davon überzeugt werden soll, doch die migrationspolitische Drecksarbeit für Europa zu übernehmen. Dabei ist das Land bereits in mannigfaltiger Weise mit der EU verbunden. Seit 1995 existiert ein Freihandelsabkommen, 2015 wurde als Belohnung für den längst wieder vergessenen Arabischen Frühling eine einzigartige Deep and Comprehensive Free Trade Area in Aussicht gestellt. Die Verhandlungen dazu verliefen im sprichwörtlichen Sand, wurden 2019 ausgesetzt und nie wieder aufgenommen.

Tunesien wird im Rahmen der europäischen Nachbarschaftspolitik aber auch seit geraumer Zeit mit regelmäßigen Geldzahlungen alimentiert. Im aktuellen, noch bis 2027 laufenden Finanzrahmen sind dafür immerhin 600 Millionen Euro vorgesehen. Da dies alles offensichtlich nicht ausreicht, um das Land dazu zu bringen, im Bereich der externen EU-Asyl- und Migrationspolitik zu kooperieren, gibt es jetzt also eine weitere Milliarde Euro als Anreiz.

Nägel mit Köpfen

Im Vorfeld hatte sich der tunesische Präsident noch ablehnend geäußert, zwischenzeitlich haben jedoch bereits Verhandlungsteams beider Seiten die Arbeit aufgenommen. Immerhin möchte man bereits beim kommenden Europäischen Rat am 29. und 30. Juni in Brüssel Nägel mit Köpfen machen und ein entsprechendes Memorandum of Understanding unterzeichnen.

Dass damit unter dem Schlagwort "Fluchtursachenminderung" wieder einmal nur kurzfristig Symptome bekämpft und keine langfristigen Strukturänderungen herbeigeführt werden, interessiert in Wahrheit niemanden. Präsident Saied will sein Geld und von der Leyen einen herzeigbaren Erfolg. Immerhin sind nächstes Jahr Europawahlen und eine Neubestellung als Kommissionspräsidentin steht an. Bis dahin wird der neue Flüchtlingsdeal mit Tunesien schon halten. Notfalls schießt man eben noch ein wenig Geld nach. (Stefan Brocza, 19.6.2023)