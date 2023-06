Radiotipps für Montag

9.05 WISSEN

Radiokolleg Diese Woche lernt man mehr über Orte und Leben an der Donau in der Slowakei und in Ungarn. Nur wenige Kilometer von Wien entfernt, sind etliche weiße Flecken auf der Landkarte dabei.

Mo–Do, jeweils bis 10.00, Ö1

13.00 GESPRÄCH

Punkt eins: EU-Migrationspolitik: Ein Deal mit Tunesien? Autor Gerhard Weinberger, österreichischer Botschafter a. D. in Tunis, zu Gast bei Philipp Blom. Bis 13.55, Ö1

17.55 MAGAZIN

Betrifft: Geschichte Zur Geschichte der Binnenreederei mit Franz Dosch, Schifffahrtsexperte. Mo–Fr, jeweils bis 18.00, Ö1 (Doris Priesching, 19.6.2023)