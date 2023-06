Sieg an Niederländerin Puck Pieterse bei Cross-Country-Weltcup in Salzburg

Mona Mitterwallner fährt erstmals auf Podest. IMAGO/Daniel Lea

Leogang - Mona Mitterwallner und Laura Stigger haben es am Sonntag beim Mountainbike-Weltcup in Leogang als Zweite und Dritte erstmals in dieser Saison im Cross-Country auf das Podest geschafft. Schneller als die Tirolerinnen war am Tag nach dem österreichischen Downhill-Doppelschlag von Valentina Höll und Andreas Kolb nur die Niederländerin Puck Pieterse.

Der 21-jährigen Mitterwallner fehlte auf dem mit besonders vielen Höhenmetern gespickten Rundkurs etwas mehr als eine halbe Minute auf die gleichaltrige Pieterse. "Ich habe mich bergauf sehr gut gefühlt, aber es war so heiß in den Anstiegen. Das Wochenende war fast schon perfekt. Natürlich hätte ich gerne gewonnen, aber es ist sehr schön, hier vor Heimpublikum Zweite zu werden und auf dem Podium zu stehen", sagte Mitterwallner nach der fordernden Hitzeschlacht über die Olympiadistanz.

Stigger lag 18 Sekunden hinter ihrer Landsfrau. Die 22-Jährige hielt die schwedischen Olympiasiegerin Jenny Rissveds nach zwischenzeitlich hartem Kampf letztlich klar auf Distanz. "Es war von Beginn an Vollgas, Puck Pieterse zu folgen, war heute nicht möglich. Aber ich kann wirklich stolz sein, hier wieder Dritte zu sein", betonte die zum dritten Mal in Serie in Leogang drittplatzierte Ötztalerin. Weltmeisterin Pauline Ferrand Prevot (FRA) kam hingegen über zwei Minuten zurück nicht über Platz sieben hinaus.

Auch im Gesamtweltcup führt nach drei Stationen Pieterse. Mitterwallner ist Sechste, Stigger liegt auf Rang acht. Vor dem nächsten Rennen in Italien steht kommenden Sonntag die EM im Rahmen der European Games in Polen auf dem Programm. (APA, 18.6.2023)