Was ist DPD? Mit einem Marktanteil von knapp 19 Prozent (Stand drittes Quartal 2022) ist DPD Austria (DPD Direct Parcel Distribution Austria GmbH) Österreichs führender privater Paketdienstleister und Teil der DPD Group, des laut eigenen Angaben größten internationalen Paketnetzwerks in Europa. Mit Corona stieg das Geschäft sprunghaft an, vergangenes Jahr lieferte DPD in Österreich 66 Millionen Pakete aus, 27 Prozent mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019. Der Umsatz belief sich auf 281,5 Millionen Euro, gegenüber 205 Millionen Euro im Jahr 2019.

Was läuft vor Gericht? Ein ehemaliger Frächter klagte die Gebrüder Weiss Paketdienst GmbH im Mai 2021. Seit April 2018 müssten seine Mitarbeiter noch vor der eigentlichen Auslieferung täglich drei Stunden Vorsortierungsarbeiten am Fließband leisten. Somit würden ihm "unzulässige Arbeitsbedingungen aufgezwungen", wobei weder "die Lenk- und Ruhezeiten noch die gesetzlichen Arbeitszeiten" einzuhalten seien. Das Landesgericht Innsbruck wies die Klage am 16. Dezember 2022 aus Gründen mangelnder Beweise ab, hielt jedoch fest, dass das Gericht "sehr wohl davon überzeugt ist, dass die vom Kläger behauptete Tendenz in der Steigerung der Kapazitäten, der Anzahl der Zustellungen und damit der Stopps der einzelnen Fahrer zutreffend ist". Das Urteil ist nicht rechtskräftig, der Kläger ging in Berufung.

