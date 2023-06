Die Chefs von SPÖ und FPÖ, Andreas Babler und Herbert Kickl, haben eine Gemeinsamkeit: Beide setzen auf einen Anti-Establishment-Kurs. Reuters, Imago/Sepa.Media

Die SPÖ hatte in den vergangenen Wochen und Monaten wahrlich kaum Grund zur Freude. Seit wenigen Tagen frohlockt das neue Team rund um Neo-Parteichef Andreas Babler aber geradezu. Anlass dafür ist eine Episode, die sich im Rahmen der Nationalratssitzung am Mittwoch in der Vorwoche zugetragen hat.

Mucksmäuschenstill, so erzählen es rote Mandatarinnen und Mandatare, sei es in den blauen Reihen gewesen, als die neue rote Klubspitze ihre dringliche Anfrage zur Causa Kika/Leiner eingebracht hatte. "Die waren schmähstad, und du hast bei Herbert Kickl ganz genau gemerkt, dass diese neue Art der Politik keine Politik ist, mit der die Freiheitliche Partei gerechnet hätte", sagte der geschäftsführende Klubobmann Philip Kucher, der sich die Reaktion der Blauen "ganz genau angesehen" habe, einen Tag später in der ZiB 2.

Dass die SPÖ überhaupt die Möglichkeit hatte, einen dringlichen Antrag – der schlussendlich nur von der FPÖ mitunterstützt wurde – einzubringen, lag daran, dass Freiheitliche und Neos nicht von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht hatten. Im Rahmen einer Nationalratssitzung kann immer nur eine Partei eine "Dringliche" einbringen – und eigentlich wäre die FPÖ, und nach ihr die Neos, an der Reihe gewesen.

Der blaue Parlamentsklub lässt auf STANDARD-Anfrage wissen, dass man deshalb nicht zur "Dringlichen" gegriffen habe, weil man die Möglichkeit hatte, im Zuge der Debatte einen Antrag für einen Asylstopp einzubringen. In der SPÖ hat man eine andere Erklärung parat: Kickl sieht in Babler und seiner tags zuvor vor den Vorhang geholten Klubspitze eine Bedrohung. Deshalb wollte er sich ein Bild davon machen, wie sich diese im Zuge ihres Debüts im Hohen Haus schlagen.

Unten gegen oben

Dieser These kann Politikberater Thomas Hofer einiges abgewinnen: "Gegnerbeobachtung ist im Kampagnenmanagement etwas ganz Zentrales", sagt er im STANDARD-Gespräch. Dass man in der SPÖ nun Morgenluft wittert und sich erhofft, mit dem Linkspopulisten Babler den Rechtspopulisten Kickl die Stirn bieten zu können, hält Hofer ebenfalls für nachvollziehbar.

Zwar hätte Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil stärker im blauen Wählerteich gefischt, dafür trage Babler "stärker dieses Anti-Establishment-Gen" in sich. Babler sei genauso wie Kickl "einer von außen, der gegen das System antritt" und auf die Erzählung "Wir da unten gegen die da oben" setze, sagt Hofer. Und dieser Kurs Bablers sei für die FPÖ "schon eine latente Gefahr", ist dieser doch der Markenkern der Freiheitlichen.

"Linker Vogel"

Verbal zieht Kickl jedenfalls hart gegen Babler, den er als "linken Vogel aus Traiskirchen" bezeichnet, zu Felde. Nebenbei hat der FPÖ-Chef auch gleich ein neues Thema für sich entdeckt. "Der Ungeist des Marxismus und des Kommunismus hat von der Sozialdemokratie Besitz ergriffen", sagte Kickl in der Vorwoche bei einer Pressekonferenz. Er sieht es als seine "große politische Aufgabe, einen Machtwechsel in diesem Land in Richtung Marxismus und Kommunismus zu verhindern".

Vor dem roten Führungswechsel zeigten jedenfalls noch mehrere Blaue in der Koalitionsfrage eine Präferenz für die SPÖ. Auch Kickl dürfte eine Tendenz zu den Roten haben. Allerdings gilt eine blau-rote oder rot-blaue Regierung mit Babler an der SPÖ-Spitze als undenkbar. Babler hat bereits eine Koalition mit der FPÖ ausgeschlossen. Auch Vizeklubchefin Julia Herr präferiert wie Babler eine Ampelkoalition, zur ÖVP sagte sie in der Presse am Sonntag: "Mit so einer Partei kann man natürlich nicht koalieren."

"Obwohl Kickl schon lange keine Freude mit der ÖVP hat, kommt diese am ehesten als Koalitionspartner infrage", sagt Hofer auch mit Blick auf die jüngsten schwarz-blauen Regierungsbildungen in Niederösterreich und Salzburg. Doch auch die ÖVP hat keine Freude mit Kickl. Jüngst wurden aus dieser Richtung Gerüchte gestreut, wonach es innerhalb der FPÖ brodeln würde und es bereits Rufe nach einem anderen Spitzenkandidaten gebe. Das allerdings dürfte Wunschdenken der Volkspartei sein. (Sandra Schieder, 19.6.2023)