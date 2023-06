Bei Pride-Paraden kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Übergriffen und Störaktionen. APA/AFP/ELENA COVALENCO

Die Sichtbarkeit queerer Menschen steigt – und damit werden auch Fälle von Hasskriminalität und Gewalt gegen sexuelle Minderheiten erkennbarer. Die heimische Polizei unterscheidet seit Ende 2020 bei Strafanzeigen die Vorurteilsmotive nach Opfergruppen. 2021 wurden im sogenannten Hate-Crime-Bericht 376 Angriffe aufgrund des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung gezählt.

Zahlen zum Jahr 2022 fehlen derzeit, die SPÖ kritisiert, dass das Innenministerium diese bisher noch nicht herausgegeben hat: So blieb eine parlamentarische Anfrage des Nationalratsabgeordneten Mario Lindner (SPÖ) dazu unbeantwortet. Der Minister würde "die verfassungsmäßige Transparenz verweigern", indem er die Veröffentlichung zurückhält. Aus dem Innenministerium heißt es, dass im Juli ein umfassender Bericht inklusive Zahlen zu Hassverbrechen geplant sei. Dieser soll auch Entwicklungen zu Gewalt gegen LGBTIQ bewerten.

Runder Tisch geplant

Opferschutzorganisationen gehen davon aus, dass von einer hohen Dunkelziffer auszugehen ist, da viele die Anzeige unterlassen würden. Warum das so ist, soll bei einem runden Tisch am 26. Juni besprochen werden, kündigt die Nationalratsabgeordnete Ewa Ernst-Dziedzic (Grüne) im STANDARD-Gespräch an. Neben der ÖVP, den Grünen, der SPÖ und den Neos sollen Vertreterinnen und Vertreter aus der Community teilnehmen, man wolle auch ergründen, wie die Polizei künftig besser bei der Thematik sensibilisiert werden kann. Laut einer EU-weiten Umfrage sollen 83 Prozent der befragten Betroffenen eine Anzeige unterlassen, häufig angeführt wurde, dass sie eine Aufklärung der Vorfälle bezweifeln würden.

Bei Pride-Paraden kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Übergriffen und Störaktionen. Am Samstag soll etwa am Abend der Veranstaltung eine Frau in der Wiener Innenstadt homophob beschimpft und geschlagen worden sein. Im Vorjahr wurden drei transidente Teilnehmende nach der Linzer Pride-Parade in einem Lokal nahe dem Taubenmarkt verprügelt, die Verdächtigen flüchteten vor dem Eintreffen der Polizei.

Vor zwei Jahren sorgte eine Störaktion während der Pride-Abschlusskundgebung in Wien für Empörung: Rechte Aktivisten entrollten über der Bühne auf dem Rathausplatz ein Transparent mit der Aufschrift "No Pridemonth", zusätzlich wurden Flugblätter mit feindseligen Slogans geworfen. Das Transparent wurde schließlich von Sicherheitskräften entfernt. (muz, 18.6.2023)