Österreichs Fußballteam hat aus Belgien ein beachtliches 1:1 mitgenommen, der Teamchef will am Dienstag mehr

David Alaba applaudiert auf den vielen, vielen Laufbahnmetern zwischen Spielfeld und Tribüne den Fans. Am Dienstag könnte, dürfte es ähnliche Bilder geben. IMAGO/Sebastian Frej

Es geht ja doch, der größte Wunsch von Teamchef Ralf Rangnick ist erfüllt: Bei der Anreise am Freitag wurde Brüssel ja mit fünfstündiger Verspätung erreicht, der in Linz geparkte Flieger war kaputt, musste ersetzt werden, das dauert halt. Am Sonntagvormittag ist die topfitte Maschine mit der österreichischen Fußballnationalmannschaft an Bord pünktlich in Brüssel gestartet und sogar um ein paar Minuten verfrüht in Wien gelandet, der Rückenwind passte. Das haben sich David Alaba und Co nach dem 1:1 am Samstagabend gegen Belgien redlich verdient.

Der erste Teil der Vorbereitung auf die Partie gegen Schweden am Dienstag im mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausverkauften Ernst-Happel-Stadion wurde also fulminant absolviert. Der Rest ist schlafen, essen, schlafen, Akkus aufladen. Auch das sollte klappen. Trainiert wird in erster Linie im Sitzen, man schaut sich Videos an, Belgien wird aufgearbeitet, Schweden analysiert. Rangnick ist diesbezüglich unumstrittener Fachmann, der 64-jährige Deutsche wird gewiss die wesentlichen Szenen zusammenschneiden lassen.

Die Leistung im König-Baudouin-Stadion ist jedenfalls erbaulich gewesen. Rangnicks Wunsch, mit den Größen des Fußballs mitzuhalten und sie auch zu schlagen, wurde teilweise erfüllt. Man hat gegen Belgien, die Nummer vier der Weltrangliste, immerhin nicht verloren. Anspruch und Wirklichkeit finden schön langsam zueinander.

Enorme Physis

Am Ende einer langen Saison verblüffte die ÖFB-Elf durch enorme Physis, Aggressivität, Intensität und Tempo, hatte über sehr weite Strecken hohes Niveau. Okay, spielerisch gesehen waren die Belgier etwas besser, an individueller Klasse hatten sie Vorteile, aber das wusste Rangnick ohnedies. Die beiden Flügel Jeremy Doku und Dodi Lukebakio sind Dribbelkünstler, Augenweiden für jeden, dem Ästhetik ein Anliegen ist. "Da gibt es schon noch Unterschiede", sagte Rangnick, der mit dem Remis zufrieden war. "Man muss und kann mit dem Punkt leben, auch wenn wir drei Zähler wollten und 1:0 geführt haben. Aber sie hatten doch mehrere Möglichkeiten. Und wir hatten auch Glück." Youri Tielemans hämmerte den Ball in der Nachspielzeit an die Latte, somit war die Möglichkeit einer Depression abgesagt.

Es gab viele Lichtblicke. Alexander Schlager strahlte als Tormann laut Rangnick "Klarheit und Ruhe aus". Er musste gar nicht so viele Bälle halten, die Belgier zogen es vor, neben das Tor zu schießen. Romelu Lukaku war die Ausnahme. Alaba überzeugte in seinem 100. Länderspiel als Abwehrchef, Philipp Lienhart war ein kongenialer Partner. Xaver Schlager fraß im Mittelfeld die Kilometer, der Mann ist eine quicklebendige Maschine.

Und Michael Gregoritsch wird schon wieder ein Tor geschossen haben, sein drittes in der EM-Quali, sein zehntes insgesamt. Ursprünglich wurde der Treffer als Eigentor von Orel Mangala gewertet, auf Intervention der österreichischen Delegation wird er aber doch Gregoritsch zugesprochen. Jedenfalls führte der französische Referee Jerome Brisard in seinem Bericht den 29-jährigen Freiburg-Legionär als Schützen an. Die Uefa wird es bestätigen, aber Mühlen mahlen langsam.

Sturmpartner Marko Arnautovic war nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, der 34-Jährige kroch auf dem Zahnfleisch durch Brüssel, wurde nach einer Stunde ausgetauscht. Er muss viel schlafen und essen, um gegen Schweden Gefahr auszustrahlen. Ob Konrad Laimer eingesetzt werden kann, muss abgewartet werden, gegen Belgien ließ das lädierte Sprunggelenk nur einen Tribünenplatz zu. Rangnick: "Es ist die Frage, wie er den Schmerz tolerieren kann." Innenverteidiger Kevin Danso könnte dabei sein, die Adduktoren werden stündlich gnädiger. Der am Meniskus operierte Marcel Sabitzer wurde in Brüssel eingetauscht, er setzte eine halbe Stunde lang Impulse, dürfte ein Thema für die Startformation sein.

Auf Kurs

Rangnicks alternativloses Ziel ist die Teilnahme an der EM 2024 in Deutschland. Es schaut extrem gut aus, drei Partien der Quali bescherten sieben Punkte und die Führung in der Gruppe F. Die schwierigste Aufgabe, das Auswärtsspiel in Belgien, wurde jedenfalls gelöst. Der Erste und der Zweite sind fix bei der Endrunde. Rangnick: "Schlagen wir Schweden, dann sind wir voll auf Kurs. Wir brauchen die drei Punkte unbedingt." Gute Nacht. (Christian Hackl, 18.6.2023)