Wolfgang Konrad hat keine Angst, wenn sein Sohn Patrick mit dem Rennrad unterwegs ist. Der tödliche Unfall des Schweizers Gino Mäder (26) bei der Tour de Suisse (TdS) ist für ihn "eine schicksalhafte, furchtbare Tragödie. Der Radsport, die Sportwelt steht still, wenn so etwas passiert." Gleichzeitig meint Konrad, dass solche Unfälle "leider nicht zu verhindern sind". Mäder hatte am Ende der fünften TdS-Etappe bei einem Sturz in der Abfahrt vom Albulapass zum Zielort La Punt am Donnerstag so schwere Verletzungen erlitten, dass er am Freitag im Krankenhaus in Chur verstarb.

Radrennfahren ist – Extremsport vielleicht ausgenommen – eine der gefährlichsten Sportarten, die es gibt. Das lässt sich behaupten wie belegen. Mehr als ein Dutzend Radrennfahrer kamen seit 2003 bei Rennen oder Trainingsfahrten ums Leben. Die Sicht von Wolfgang Konrad, der seit 1989 den Vienna City Marathon organisiert und heuer für das Comeback der Österreich-Radrundfahrt mitverantwortlich zeichnet, ist dennoch eine differenzierte. "Man muss bedenken", sagt er dem STANDARD, "wie viele Hunderttausend Rennkilometer jedes Jahr absolviert werden. Und man muss bedenken, wie viele schwere Stürze passieren, die dann dennoch oft glimpflich ausgehen."

Konrad betont auch, dass die meisten fatalen Unfälle im Training passieren. Da spielen andere Verkehrsteilnehmer und die Tatsache mit, dass sie das Tempo von Radrennfahrern oft unterschätzen. Michele Scarponi, Giro-Gesamtsieger 2011, kam 2017 bei einer Kollision mit einem Kleintransporter in seiner Geburtsstadt Filottrano ums Leben. Sein nicht minder berühmter Landsmann Davide Rebellin starb, als er wenige Wochen nach seinem Rücktritt bei einer Ausfahrt in seiner Heimat von einem Lkw überfahren wurde.

Mit 100 km/h bergab

Wolfgang Konrad fährt selbst regelmäßig mit dem Rennrad aus. Erst am Sonntagvormittag spulte er neunzig Kilometer ab. "Auf dem Rad denke ich da immer für alle anderen mit. Ich gehe immer vom Worst Case aus, behalte alles im Auge." Insofern kann Konrad eine Aussage von Rad-Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer durchaus nachvollziehen, die über ihr Training im Straßenverkehr gesagt hat: "Auch wenn das skurril klingt, aber ich versuche so zu fahren, als ob ich unsichtbar wäre." Konrads Sohn Patrick, seit Jahren einer der erfolgreichsten heimischen Profis, 2019 Dritter der Tour de Suisse und 2021 Etappensieger bei der Tour de France, ist jedenfalls nicht zuletzt deshalb in die Umgebung von Eisenstadt gezogen, weil es dort ein vergleichsweise gutes Netz an Radwegen gibt, auf denen er trainieren kann. Und auch Konrad sen. sagt, er habe es sich "weitgehend abgewöhnt, auf verkehrsreichen Strecken mit dem Rad zu fahren".

In Abfahrten kommen Radprofis auf Geschwindigkeiten von 100 km/h und mehr. Formel-1-Autos seien zwar etwas schneller, sagt Wolfgang Konrad, "aber die Radfahrer sitzen im Freien, und sie haben keine Knautschzone". Nach Mäders Unfall bei der Tour de Suisse war Kritik aufgekommen, der belgische Weltmeister Remco Evenepoel meinte, die schwere Etappe hätte gut und gerne mit einer Bergankunft enden können und nicht noch hinunter ins Tal führen müssen. Konrad kennt die Gegend gut, er hat seinen Sohn immer wieder bei Rundfahrten besucht und angefeuert, war auch 2017 bei der Tour de Suisse dabei, als die sechste Etappe so endete wie heuer die fünfte. La Punt liege direkt am Fuß des Berges, sagt er, vielleicht wäre es besser, die Etappe würde noch zwanzig Kilometer länger dauern. Dann würde bergab vielleicht etwas weniger riskiert.

Auf Abfahrten möglichst zu verzichten, da zu neutralisieren oder Tempolimits einzuführen ist für Konrad keine Option. "Die Abfahrten gehören zum Radrennsport dazu, auch bei Rundfahrten, so wie Bergankünfte, Etappen für Sprinter und Zeitfahren dazugehören. Das alles macht diesen Sport aus."

Im Andenken an Gino Mäder

Drei Teams und 17 weitere Fahrer stiegen aus der Tour aus, die nach Absprache mit Gino Mäders Familie weiterlief und am Sonntag mit dem Gesamtsieg des Dänen Mattias Skjelmose zu Ende ging. Der Osttiroler Felix Gall fiel im Zeitfahren von Rang zwei auf Rang acht zurück. Am Samstag hatte es eine Schweigeminute und neutralisierte Abschnitte gegeben, Weltmeister Evenepoel feierte danach einen Solosieg, zeigte zum Himmel und sagte: "Das war die beste Art und Weise, Gino zu ehren und seiner Familie Respekt zu zollen. Es ändert nichts, aber ich möchte, dass sie wissen, dass wir alle im Peloton, in unserer kleinen Welt, an sie denken." (Fritz Neumann, 19.6.2023)