Die Polizei hat Aktivistinnen und Aktivisten festgenommen, um sie von der Teilnahme an der Demonstration abzuhalten. REUTERS

Istanbul – In Istanbul haben Aktivisten einem Veranstaltungsbann zum Trotz gegen die Diskriminierung von Transmenschen protestiert. Die Polizei hielt die Teilnehmer der "Trans-Pride-Parade" am Sonntag jedoch mit großräumigen Straßensperren davon ab, wie vorgesehen an dem zentralen Taksim-Platz zu demonstrieren. Auch Metroverbindungen dorthin wurden unterbrochen. Der Aktivisten-Verein Kaos GL berichtete von "Angriffen" der Polizei gegen Demonstrationsteilnehmer.

Veranstaltungen im Pride-Monat verboten

Der Gouverneur Istanbuls, Davut Gül, hatte bereits am Freitag in einem Tweet angekündigt, keine Veranstaltungen zuzulassen, "die unsere Institution der Familie (...) gefährden". Auch in anderen türkischen Städten wurden Demonstrationen und andere Veranstaltungen in Zusammenhang mit dem sogenannten Pride-Monat verboten.

In der Türkei wurden die Veranstaltungen im Pride-Monat bereits in den vergangenen Jahren verboten. Die türkische Regierung unter Präsident Recep Tayyip Erdogan äußert sich immer wieder stark LGBTQ-feindlich. (APA, 18.6.2023)