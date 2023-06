Am Montag kommt der Verfassungsgerichtshof zu einer seiner seltenen öffentlichen Verhandlungen zusammen. APA/TOBIAS STEINMAURER

Einen Tag bevor das Ibiza-Video im Mai 2019 eine politische Bombe zündete, beschloss die damalige türkis-blaue Regierungskoalition noch eines ihrer zentralen Vorhaben im Nationalrat: Mit der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen, kurz BBU, sollte die Rechtsberatung von Asylwerbern verstaatlicht werden.

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) zweifelt nun daran, dass die Agentur, die als privatrechtliche GmbH eingerichtet wurde, verfassungsrechtlich zulässig ist. Ende vergangenen Jahres leitete er deshalb von Amts wegen ein Prüfverfahren ein; am Mittwoch wird öffentlich verhandelt. Geladen sind unter anderem Vertreter der BBU und der Regierung.

Anspruch auf kostenlose Beratung

Asylwerberinnen und Asylwerber haben in Österreich einen gesetzlichen Anspruch auf kostenlose, rechtliche Beratung, wenn sie gegen negative Asylentscheide vor Gericht ziehen. Bis 2020 wurde diese Beratung von unabhängigen Vereinen übernommen.

Dass mit der BBU nun eine staatliche Stelle für die Rechtsberatung zuständig ist, haben bereits 2019 Organisationen wie die Diakonie und die Volkshilfe stark kritisiert. Eine Federführung des Innenministeriums bei der Flüchtlingsberatung sei so, "als würde Nestlé den Konsumentenschutz übernehmen", warnte Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser damals. Zu einer Rücknahme des Gesetzes unter der türkis-grünen Koalition kam es nicht.

Einfluss des Innenministers

Ähnliche Bedenken bezüglich der Unabhängigkeit der Institution äußern auch die Richterinnen und Richter am VfGH. Es sei fraglich, ob die BBU mit dem Rechtsstaatsprinzip und dem Grundrecht auf effektiven Rechtsschutz vereinbar sei, heißt es in dem Beschluss, mit dem das Verfahren eingeleitet wurde.

Die Rechtsberater seien zwar weisungsfrei und zur Verschwiegenheit verpflichtet, allerdings habe der Innenminister dennoch "maßgeblichen Einfluss" auf die Agentur. Aus Sicht des VfGH ist zudem fraglich, ob die Ausgliederung der Betreuung und Beratung von Asylwerbern in eine GmbH den Grundsätzen der Staatsorganisation entspricht.

Ähnliche Kritik hatten die Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichter zuletzt an der Corona-Förderagentur Cofag geübt, die ebenfalls als GmbH organisiert ist. Auch in Sachen Cofag wurde am Montag weiterverhandelt. Entscheidungen werden in den nächsten Wochen und Monaten erwartet. (japf, 19.6.2023)