DSN-Direktor Omar Haijawi-Pirchner fordert erneut mehr technische Befugnisse. Zwei Männer wurden am Samstag wegen möglicher Anschlagspläne in Untersuchungshaft genommen

Eine Absage der Pride-Parade, die am Samstag 300.000 Menschen anlockte, wurde laut Staatsschutz nicht in Erwägung gezogen. IMAGO/SEPA.Media

Wien – Zwei Tage nach dem mutmaßlich vereitelten Anschlag auf die 27. Regenbogenparade in Wien, bei der 300.000 Menschen für die Rechte von LGBTIQ-Personen durch die Straßen Wiens zogen, werfen die Hintergründe noch zahlreiche Fragen auf. Wie am Vortag bekannt wurde, wurden ein 20-Jähriger, dessen 17-jähriger Bruder und ein 14-Jähriger am Samstag festgenommen – eine Stunde vor Beginn der Parade. Bis auf den Ältesten, bei dem offenbar kein dringender Tatverdacht bestand, befinden sich die zwei anderen in U-Haft.

VIDEO: Pressekonferenz der Polizei zu geplantem Anschlag auf Pride

"Kein Risiko für Besucher"

Dass ein Risiko für die Besucher bestanden hatte, stellte am Montag Omar Haijawi-Pircher, Leiter der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), im Ö1-"Morgenjournal" erneut im Abrede. "Die Verdächtigen waren zu jeder Zeit unter unserer Kontrolle." Der späte Zugriff um 12 Uhr am Samstag sei aus "einsatztechnischen und kriminaltaktischen" Gründen erfolgt.

In diesem Zusammenhang will der "Kurier" erfahren haben, dass der 14-jährige Verdächtige mit tschetschenischen Wurzeln eine Axt direkt unter seinem Bett versteckt hatte, als er von der Spezialeinheit Cobra festgenommen wurde, hieß es in einem Bericht.

Eine Absage der Pride sei laut Haijawi-Pirchner jedenfalls nicht in Erwägung gezogen worden. Das hänge auch damit zusammen, dass sich ein "klares Bild" bei den Ermittlungen gezeigt habe. Die jungen Männer hätten demnach allein ohne Komplizen agiert. Sie waren ins Visier von Ermittlern geraten, weil sie im Internet in der radikalislamistischen Szene unterwegs gewesen sein sollen.

DSN-Direktor Omar Haijawi-Pirchner am Sonntag bei der PK der Landespolizeidirektion Wien, als dieser die Öffentlichkeit über den Zugriff informierte. APA/TOBIAS STEINMAURER

Größere Gefahr bei Mitteilung

Von all dem wussten die Veranstalter und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Parade allerdings nichts. "Wenn wir den Veranstalter vor dem Zugriff informiert hätten, dann wären möglicherweise die Ermittlungen gefährdet gewesen." Außerdem hätte es zu Panikreaktionen kommen können, wenn man die Besucher während der Veranstaltung informiert hätte, sagt Haijawi-Pirchner.

Neben Waffen seien bei den jungen Männern auch Geräte und Datenträger sichergestellt worden. Die Auswertung werde noch dauern. Was die Behörden zu den Männern geführt und die Ermittlungen bislang ergeben haben, dazu will sich der DSN-Leiter allerdings nicht äußern, um "weitere Ermittlungen nicht zu gefährden". Nur so viel: "Das (bisherige, Anm.) Ermittlungsergebnis ist fundiert."

Mehr Überwachung gefordert

Generell sei der Extremismus auf dem Vormarsch, speziell im islamistischen und rechtsextremistischen Bereich. Hier könne mehr Personal zwar nie schaden, um die Bedrohungen, die derzeit in Österreich bestünden, gut unter Kontrolle zu haben, sieht Haijawi-Pirchner allerdings genug Beamte vorhanden. Was die Überwachung anbelangt, fordert dieser, wie auch bereits in der Vergangenheit, weitere technische Befugnisse. "Es wäre gut, wenn wir die Kommunikation besser überwachen könnten."

Dies hätte auch im Falle der Pride geholfen, "um die Gefahr vor der Parade gut aufklären zu können", sagt Haijawi-Pirchner. Inwiefern die Situation dann tatsächlich unter Kontrolle war und keine Gefahr mehr bestand, bleibt also unklar. (red, 19.6.2023)