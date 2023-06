Im Gastblog zeigt Marianne Buchegger auf, wieso Demenz und der Umgang mit erkrankten Personen ein immer wichtigeres Thema wird.

We forgot that people with dementia are human beings with a lot of aspirations.

We forgot that people with dementia are not patients where you can put them in a chair and wait until they die.

They are people who want to do certain things during the day.

And they know and they're happy to have this freedom. (Eloy van Hal, Gründer "The Hogeweyk")

Grete freut sich. Gemeinsam mit Haakon schiebt sie ihren Einkaufswagen vorbei an Obst und Gemüse in Richtung Kassa. Sie ist immer schon gerne einkaufen gegangen. Als junges Mädchen mit ihrer Mutter, als erwachsene Frau dann mit ihren eigenen Kindern und später dann … ja, was war später dann?

Später ist Grete an Demenz erkrankt. Sie konnte nicht mehr alleine zu Hause leben und ist nach Hogeweyk gezogen. Dort lebt sie mit einigen anderen Männern und Frauen gemeinsam in einem Haus, verbringt mit ihnen den Alltag. Das gesamte Dorf ist so aufgebaut, dass sich Menschen mit Demenz darin gut zurechtfinden können. The Hogeweyk und alle anderen Demenzdörfer Europas haben zum Ziel, das Konzept "Pflegeheim" neu zu denken und zu leben. Eingebettet in die niederländische Stadt Weesp soll The Hogeweyk eine normale Nachbarschaft für Menschen mit Demenz darstellen. Es gibt Cafés, Restaurants, einen Supermarkt, ein Theater. Nachbarschaft und Bewegungsfreiheit können von allen Bewohnerinnen und Bewohnern in dem ihnen entsprechenden Maße gelebt werden. Um dieses Konzept mit dem für Menschen mit Demenz notwendigen, sicheren Rahmen umsetzen zu können, ist es notwendig, dass alle "Angestellten", ob es nun der Kellner des Cafés, die Kassiererin im Supermarkt oder der Billeteur im Theater ist, spezielle Ausbildungen im Umgang mit Menschen mit Demenz haben.

Mit Demenz weiterhin möglichst selbstbestimmt leben und etwa in einem geeigneten Umfeld den Einkauf erledigen? Eine Möglichkeit, die bisher viel zu selten angeboten wird. Foto: Getty Images/iStockphoto

Selbstbestimmung, Freiheit, Würde, Selbstwirksamkeit – was wir "Gesunde" für uns selbstverständlich in Anspruch nehmen, soll auch für Menschen mit Demenz gelten. Das ist der Anspruch, den Eloy von Hal mit seinem "Demenzdorf" erfüllen möchte.

Ein weiteres "Demenzdorf" ist das Village Landais Henri Emmanuel in Dax, Frankreich. Ebenso wie The Hogeweyk sollen Menschen mit Demenz hier in ihrer Selbstständigkeit und Autonomie unterstützt werden. Der dörfliche Charakter der Einrichtung soll Sicherheit und Orientierung geben. Auch in Dax steht personenzentriertes und beziehungsorientiertes Arbeiten an erster Stelle.

Beide Einrichtungen sind Beispiele, wie Menschen mit Demenz in ihrer Erkrankung begleitet werden können, und können eine Alternative zu einem Pflegeheim darstellen. Mit einem Eigenfinanzierungsanteil zwischen 2.000 und 5.000 Euro pro Monat liegen jedoch beide Einrichtungen in einem Bereich, der lediglich für eine kleine Gruppe Menschen leistbar ist.

Herausforderung alternde Gesellschaft

Dementgegen steht die demografische Entwicklung in Europa. Im Jahr 2050 werden 135 Millionen Menschen 65 Jahre und älter sein. Dieser Anstieg an älteren Menschen wird auch einen Anstieg der Menschen, die an Demenz erkranken, mit sich bringen. Alzheimer Europe geht von 14 Millionen erkrankten Menschen in Europa im Jahr 2050 aus, was einem Zuwachs von 50 Prozent entspricht. Nur ein Bruchteil dieser Menschen wird sich Einrichtungen wie die Demenzdörfer The Hogeweyk oder Village Landais leisten können. Alle anderen werden auf Pflege und Betreuung in herkömmlichen Pflege- und Betreuungseinrichtungen, auf die mobile Hauskrankenpflege oder pflegende An- und Zugehörige angewiesen sein.

Um dieser umfassenden Herausforderung zu begegnen, haben mittlerweile 20 europäische Staaten, angeregt vom "Global Action Plan on Dementia" der WHO, eine nationale Demenzstrategie entwickelt. Analog zu den Wirkungszielen der österreichischen Demenzstrategie lauten die Wirkungsziele der anderen 19 Staaten:

Teilhabe und Selbstbestimmung der Betroffenen sicherstellen

Informationen breit und zielgruppenspezifisch ausbauen

Wissen und Kompetenz stärken

Rahmenbedingungen einheitlich gestalten

Demenzgerechte Versorgungsangebote sicherstellen und gestalten

Qualitätssicherung und -verbesserung durch Forschung

Diese Ziele klingen beeindruckend, aber die Mühlen mahlen langsam. Derzeit haben nur 20 von 47 europäischen Staaten eine nationale Demenzstrategie und dementsprechend Wirkungsziele festgelegt. In vielen anderen Staaten wird Demenz nach wie vor als nicht prioritär behandelt.

Wir als grenzübergreifende Gesamtgesellschaft müssen Demenz als das anerkennen, was sie ist: eine hochkomplexe Erkrankung, die alle Aspekte des Lebens der Betroffenen und deren An- und Zugehörigen betrifft und beeinträchtigt. Daher müssen wir dafür kämpfen, dass jeder Mensch mit Demenz sein Leben in Selbstbestimmung, Freiheit, Würde und Selbstwirksamkeit leben kann. Gleichermaßen müssen An- und Zugehörige in der Begleitung und der umfassenden Care-Arbeit unterstützt und anerkannt werden. Die Angebote an Pflege und Betreuung müssen zielgruppengerecht gesteuert, ausgebaut und finanziert werden. Last but not least muss Demenz in aller Munde sein.

Paola Barbarino, CEO Alzheimer's Disease International, sagt dazu: "Wir müssen die Demenz-Community wachrütteln, um innovative Entwicklung zu fördern, wir müssen aber auch die Regierungen in die Pflicht nehmen und sowohl gemeinsam mit den Regierungen als auch Seite an Seite mit ihnen zu arbeiten."

Demenz geht uns alle an. (Marianne Buchegger, 21.6.2023)