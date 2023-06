Bald rollt die Tour of Austria durch das Land. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Wien - Die Besetzung der Tour of Austria durch die antretenden Topteams beschert den österreichischen Radprofis harte Konkurrenz. UAE schickt seine Kletter-Asse George Bennett, Davide Formolo und Alessandro Covi ins Rennen. Zudem stehen Marc Hirschi und der unlängst beim Giro auf einer Etappe siegreiche Sprinter Pascal Ackermann im Aufgebot des World-Tour-Rennstalls. Ineos tritt mit dem Franzosen Pavel Sivakov und dem jungen Briten Leo Hayter an.

Die unter neuer Organisationsleitung nach drei Jahren Pause wiederbelebte Österreich-Rundfahrt beginnt am 2. Juli in Dornbirn und endet nach fünf Etappen am Sonntagberg in Niederösterreich. Neben Ineos und UAE sind aus der Topliga auch Jayco mit Lukas Pöstlberger und Alpecin mit Gesamtklassementanwärter Tobias Bayer dabei. Insgesamt nehmen die Tour 19 Teams mit je sieben Fahrern in Angriff.

Aus der ProTour-Kategorie sind es die beiden Teams Bingoal und Eolo. Den Großteil des Feldes bilden 13 Continental-Mannschaften, darunter die fünf österreichischen Teams WSA, Felbermayr, Vorarlberg, Hrinkow und Tirol, die die Rundfahrt gemeinsam organisieren. Das ebenfalls angedachte Antreten eines Nationalteams mit österreichischen Auslandsprofis aus Rennställen wie Bora oder Bahrain kam nicht zustande. (APA, 19.6.2023)