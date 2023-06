Die Menschen sind offenbar von der türkischen Küste aus in See gestochen. Auf Lampedusa sind seit Sonntag 14 Boote mit etwa 600 Personen eingetroffen

Migranten auf einem Holzboot im Mittelmeer (Archivbild). AP/Joan Mateu Parra

Athen/Rom/Lampedusa – Vor der griechischen Mittelmeerinsel Kalymos hat ein Frachter am Montag 68 Migranten gerettet, deren Boot in Seenot geraten war. Die Menschen seien von der türkischen Küste aus in See gestochen, um in die Europäische Union zu kommen, berichtete der Nachrichtensender Mega unter Berufung auf die Küstenwache. Sie seien alle unversehrt und nun auf die Nachbarinsel Leros gebracht worden. Dort gibt es ein Registrierlager für illegal eingereiste Migranten.

Im Mittelmeer versuchen Schlepper immer wieder, Menschen aus der Türkei und nordafrikanischen Staaten in die EU-Länder Griechenland, Zypern oder Italien zu bringen. Dabei kommt es häufig zu Unglücken. Am Mittwoch vergangener Woche ertranken beim Untergang eines völlig überfüllten Fischkutters etwa 50 Seemeilen vor der griechischen Küste hunderte Menschen.

Mehr als 600 Migranten auf Lampedusa eingetroffen

In Italien kommen weiter fast täglich hunderte Migranten nach gefährlichen Überfahrten über das Mittelmeer an. 14 Boote mit rund 600 Menschen an Bord sind seit Sonntag auf Lampedusa eingetroffen. Die meisten Boote starteten aus Tunesien. Die angekommenen Migranten wurden im Hotspot der Insel untergebracht, wo sich derzeit 454 Personen aufhalten. Weitere 80 Migranten gingen an Bord einer Fähre in Richtung Sizilien, teilten die italienischen Behörden am Montag mit.

Das spanische Rettungsschiff Open Arms ist inzwischen mit 117 geretteten Migranten in Richtung des toskanischen Hafens Livorno unterwegs. Die spanische NGO Open Arms beklagte, dass der von den italienischen Behörden zugewiesene Landehafen vier Tage Fahrt entfernt sei. Damit setze man die bereits erschöpften Bootsflüchtlinge weiteren Strapazen aus, hieß es.

Seit Beginn dieses Jahres haben nach Angaben des Innenministeriums in Rom mehr als 55.000 Migranten Italien auf dem Seeweg erreicht. Das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr, als im selben Zeitraum rund 23.500 Ankünfte registriert wurden. Nach Angaben des Uno-Flüchtlingskommissariats UNHCR kam die Mehrheit der in Italien registrierten Migranten zuletzt von Tunesien aus über das Mittelmeer. Häufigste Ursprungsländer der Schutzsuchenden waren in den ersten Monaten dieses Jahres Cote d'Ivoire (Elfenbeinküste), Guinea und Ägypten. (APA, red, 19.6.2023)