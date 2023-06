Mit dem Promotionsrecht eröffnen sich für Studierende an den Fachhochschulen neue Möglichkeiten. MCI/Kasper

Es war ein Vorschlag, auf den Fachhochschulen schon lange gewartet haben: Bei der Landeshauptleutekonferenz am 7. Juni betonten die Landeshauptleute die große Bedeutung der Fachhochschulen für den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Österreich und sprachen sich klar für eine dringende Weiterentwicklung des Sektors im Hinblick auf ein Promotionsrecht aus. Nachdem Deutschland bereits ein Promotionsrecht für Fachhochschulen eingeführt habe, gelte es laut Landeshauptleutekonferenz, die Fachhochschulen zu unterstützen und eine entsprechende Weiterentwicklung – in Form extern akkreditierter Doktoratsstudiengänge – zu ermöglichen.

"Wir freuen uns sehr, dass die Landeshauptleute die Zeichen der Zeit erkannt haben. Aktuell verlieren die Fachhochschulen gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil wir im Gegensatz zu Universitäten karrieretechnisch weniger Entwicklungsmöglichkeiten bieten können. Dabei wäre es für den Standort so wichtig, das vorhandene Potenzial an klugen Köpfen bestmöglich auszuschöpfen", sagt Ulrike Prommer, Präsidentin der Fachhochschulkonferenz.

Konkurrenz vor der Tür

Deutschland habe an den Fachhochschulen ein Promotionsrecht eingeführt, Bayern werde in den nächsten Jahren Milliardenbeträge in seinen Hochschulstandort stecken. "Die Konkurrenz ist also direkt vor unserer Tür. Ich sehe Bundesminister Polaschek gefordert, neben der Ermöglichung von Doktoratsstudien an Fachhochschulen auch für eine entsprechend finanzielle Ausstattung der fachhochschulischen Forschung zu sorgen", fordert Prommer.

An den Fachhochschulen wird in Kooperation mit Unternehmen oder anderen Forschungseinrichtungen vor allem im Bereich von Zukunftstechnologien, Nachhaltigkeit und Gesundheit geforscht. Bereits seit geraumer Zeit fordern die Fachhochschulen zudem das Recht, Doktoratsstudien anbieten zu dürfen. Dabei sollen Doktoratsstudien ebenso wie Bachelor- und Masterstudien an Fachhochschulen einer externen Akkreditierung unterliegen. Wenn im Rahmen dieser Akkreditierung die entsprechenden Voraussetzungen nachgewiesen werden können, soll die Fachhochschule das Doktoratsstudium starten können.

Entscheidender Wettbewerbsvorteil

Auch an den Fachhochschulen zeigt man sich über diesen Vorstoß erfreut. Wilhelm Behensky, Vorsitzender der Geschäftsleitung der FH Campus Wien, bezeichnet diesen Vorschlag als zukunftsweisenden Schritt. "Als größte Fachhochschule Österreichs ist es für uns ganz wesentlich, wissenschaftliche Karrieren zu ermöglichen, Perspektiven zu bieten und die besten Köpfe halten zu können. Mit eigenen Doktoratsstudiengängen würden wir eine gläserne Decke durchstoßen, zumal wir in direktem Vergleich mit Hochschulen in der gesamten DACH-Region stehen."

Das MCI begrüßt ebenfalls den einstimmig gefassten Beschluss der Landeshauptleute, in dem die Bundesregierung aufgefordert wird, forschungsaffinen Fachhochschulen die Einrichtung von Doktoratsstudien zu ermöglichen. "Mithilfe des Promotionsrechts stärken wir den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Österreich im internationalen Wettbewerb und wirken der Abwanderung von heimischen Spitzenkräften ins Ausland entgegen, die für die Generierung von zukunftsrelevantem Know-how unerlässlich sind", ist Forschungs- & Technologiechef des MCI, Michael Kraxner, überzeugt. (red, 19.6.2023)