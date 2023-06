Der Wörthersee, der größte See Kärntens, aufgenommen im Februar 2023. APA/HELMUT FOHRINGER

Schiefling – Der Wörthersee bei Schiefling (Bezirk Klagenfurt-Land) ist am Wochenende durch insgesamt 100 Liter Heizöl verunreinigt worden. Laut Polizei war am Samstagabend beim Entrümpeln eines Hauses ein Heizöltank verladen und entsorgt worden, dabei wurde das Heizöl in die Oberflächenentwässerung entleert. Ob das fahrlässig oder vorsätzlich geschehen ist, war vorerst nicht klar, die Ermittlungen wurden aufgenommen, hieß es in einer Aussendung der Polizei.

Vorfall nicht angezeigt

Fest steht allerdings, dass die Mitarbeiter der Transportfirma, die die Entrümpelung durchgeführt hatten, den Vorfall nicht angezeigt hatten, weshalb das Öl über verschiedene Gerinne in den Auenbach und schließlich in den Wörthersee gelangte. Die Feuerwehr errichtete eine Ölsperre im Bereich des Strandbades Schiefling, auch der Landeschemiker der Kärntner Landesregierung war an Ort und Stelle. Durch die Gemeinde Schiefling und den Wasserverband Ost wurden die Oberflächenentwässerungen gereinigt. (APA, 19.6.2023)