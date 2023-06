Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP). APA/ROLAND SCHLAGER

Fünf Minuten hatte sie gedauert, danach war der offizielle Teil auch schon wieder vorbei: Montagmittag wurde der wiedergewählte Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt. Doch diese fünf Minuten waren für Van der Bellen ausreichend, um seine Bedenken angesichts der ersten schwarz-blauen Regierung in Salzburg zu äußern. "Es ist kein Geheimnis, es gibt einige Bedenken, die man angesichts der Wahl deines Koalitionspartners und des Regierungsprogramms formulieren kann", sagte Van der Bellen im Maria-Theresien-Zimmer in der Präsidentschaftskanzlei in Richtung Haslauer.

Das Staatsoberhaupt hatte sich vorgenommen, seine "Bedenken als Hoffnungen zu formulieren". Und das klang schließlich so: Er vertraue Haslauer, dass er "der großen Verantwortung", die er mit der Auswahl der Freiheitlichen als Koalitionspartner auf sich genommen habe, "auch gerecht" werde. "Sollten aus irgendeinem Winkel Positionen propagiert werden, die die Grundbausteine der liberalen Demokratie und unsers Zusammenlebens infrage stellen, wirst du diesen entschieden entgegentreten", meinte Van der Bellen.

Auch vertraue er darauf, dass unter Haslauers "Führung der demokratische Grundkonsens in Salzburg geachtet" und es kein "Verächtlichmachen oder Herabwürdigen" geben werde. "Das wirst du nicht zulassen, lieber Wilfried." Auch werde Haslauer Sorge dafür tragen, dass "die Menschenrechte stets geachtet, niemals relativiert werden", ebenso was Gleichberechtigung und den Umgang mit Fremden und Andersdenken anbelangt.

Haslauer werde "zu verhindern wissen, dass der manchmal verächtliche und hämische Tonfall, der auf nationaler Ebene zugenommen hat, hinuntertröpfelt auf die regionale Ebene". "Das wird es in dieser Regierung nicht geben", gab sich Van der Bellen zuversichtlich.

Dritte Amtszeit

Nach der Angelobung zeigte sich Haslauer über das von Van der Bellen in ihn gesetzte Vertrauen erfreut. "Zweifelsohne" gebe es eine Verpflichtung in der Politik, auf die Tonalität zu achten – dies habe man ebenso wie "Wertschätzung und Respekt" als Basis der politischen Arbeit in der Präambel des Regierungsabkommens mit den Freiheitlichen verankert, betonte Haslauer. Sollte dem einmal nicht so sein, werde er öffentlich seine "Stimme erheben". Schon vor dem offiziellen Teil hatten sich Van der Bellen und Haslauer zu einem längeren Vier-Augen-Gespräch getroffen.

Für Haslauer ist es bereits die dritte Amtszeit. Zur Angelobung wurde er von seiner Frau und Familie begleitet. Auch die aus Salzburg stammende Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) nahm an der Zeremonie teil. Die schwarz-blaue Landesregierung war am vergangenen Mittwoch vom neu formierten Salzburger Landtag gewählt worden.

Mahnende Worte

Schon vor drei Monaten, als Van der Bellen die wiedergewählte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in der Hofburg angelobt hatte, fand das Staatsoberhaupt mahnende Worte. Damals betonte er, dass er die Sorgen von Menschen über die neue schwarz-blaue Zusammenarbeit im Bundesland "nachvollziehen" könne. Es sei aber "zur Kenntnis zu nehmen", dass sich Mikl-Leitner zu dieser Zusammenarbeit entschlossen habe, führte der Bundespräsident in seiner Rede Ende März aus.

Die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher würden von der Landeshauptfrau erwarten, genau hinzusehen und alles zu tun, um antidemokratische und die Würde des Menschen verletzende, autoritäre Tendenzen rechtzeitig zu stoppen, so Van der Bellen. "All das, was Sie gesagt haben, nehme ich auf alle Fälle ernst", richtete Mikl-Leitner zudem an Van der Bellen. (Sandra Schieder, 19.6.2023)