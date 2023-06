Lilli Paasikivi hat ihre erste Opernproduktion für Bregenz bekanntgegeben. APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Bregenz - Die Bregenzer Festspiele zeigen in den Jahren 2026 und 2027 erstmals "La Traviata" als Spiel auf dem See. Das gab das Festival am Montag in einer Aussendung bekannt. Die Verdi-Oper wird damit die erste Seebühnen-Neuproduktion der designierten Intendantin Lilli Paaskivi sein, sie übernimmt ab der Saison 2025 die künstlerische Leitung von Elisabeth Sobotka. Für die Regie der 1853 am Teatro La Fenice in Venedig uraufgeführten Oper wird Damiano Michieletto verantwortlich zeichnen, das Bühnenbild stammt von Paolo Fantin. Beide seien erstmals bei den Festspielen tätig, hieß es. Die Premiere von "La Traviata" ist für den 22. Juli 2026 geplant. (APA, 19.6.2023)