Die Anschaffung einer Klimaanlage ist teuer, trotzdem überlegen immer mehr Menschen, eine zu besorgen. imago images / imagebroker

In dieser Woche soll erstmals in diesem Jahr die 34-Grad-Marke geknackt werden. Für viele ein guter Grund, sich spät, aber doch nach einem Klimagerät umzusehen. Eine neue Analyse von Geizhals.at verrät, dass die Nachfrage in den letzten Tagen massiv angestiegen ist, die Preise allerdings ebenso.

Die Qual der Wahl

Wenig überraschend ist die Nachfrage nach einem geeigneten Klimagerät in den Sommermonaten am höchsten. Schon seit einigen Jahren stellen Juni und Juli die Spitzenmonate dar, in denen man in Österreich Ausschau nach einem geeigneten Gerät hält. In einer neuen Analyse der Vergleichsplattform lässt sich erkennen, dass Monoblock-Geräte rund 2,5-mal mehr nachgefragt werden als Split-Geräte. Während man für die Split-Geräte neben einem Innen- auch ein Außergerät benötigt, funktioniert der im gewünschten Zimmer positionierte Monoblock als Lösung ohne Außengerät.

Während man für Split-Geräte im Schnitt rund 28 Prozent mehr zahlen muss als im Vorjahr, blieb der Preis für Monoblock-Geräte in diesem Zeitraum annähernd stabil. Mit einem durchschnittlichen Preis von knapp 420 Euro sind Monoblock-Geräte deutlich günstiger als Split-Geräte, die durchschnittlich rund 1.460 Euro kosten.

Kaufen sollte man laut Markus Nigl, Vorstandsvorsitzender von Geizhals.at, bevor die große Hitze kommt. "Der Juni erweist sich für den Kauf von Klimageräten laut unseren Daten als günstig. Bei Monoblocks sind die Preise im Laufe eines Jahres im Februar am höchsten. Bei Split-Geräten muss man erfahrungsgemäß im Spätsommer deutlich mehr zahlen als jetzt. Im August sind sie um durchschnittlich 6,4 Prozent teurer als im Mai."

Vor dem Kauf sollte man sich in jedem Fall einige Fragen stellen, etwa wie viel man ausgeben möchte, welche Geräteeigenschaften vorhanden sein sollen – und alles, was die Installation betrifft. Im Wesentlichen gibt es laut Nigl zwei unterschiedliche Systeme: Monoblocks und Split-Geräte.

Man sieht, die Nachfrage steigt auch in diesem Jahr erst dann an, wenn esdraußen schon heiß ist. geizhals.at

Hohe Effizienz

Mobile Monoblock-Klimageräte ermöglichen eine Senkung der Raumtemperatur, anders als Ventilatoren, die Raumluft nur umschlagen, aber nicht kühlen. Sie lassen sich überall in der Wohnung aufstellen und führen die Wärme durch einen Abluftschlauch aus dem Fenster beziehungsweise Raum ab. Praktisch alle Varianten der Monoblöcke sind vergleichsweise günstig in der Anschaffung, verursachen allerdings einen hohen Stromverbrauch durch geringere Effizienz. Je höher die Außentemperatur, desto schwerer fällt es den Monoblöcken, die Temperatur im Zimmer erträglich zu halten.

Eine andere Möglichkeit der Kühlung bieten Split-Klimaanlagen, die ohne Abluftschlauch funktionieren. Sie bestehen aus einem Innen- und einem Außengerät und müssen aufwendig und kostspielig installiert werden. Dafür kühlen Split-Geräte die Räume sowohl schneller als auch effizienter und benötigen dabei weniger Strom als ein mobiles Monoblock-Klimagerät. Sie sind jedoch deutlich teurer.

Noch dominieren die effizienteren Split-Geräte. Geizhals.at

Speziell in den letzten zwölf Monaten sind Split-Geräte deutlich teurer geworden. Geizhals.at

Wonach gesucht wird

Bei Monoblock-Geräten wird vor allem auf die Ausstattung und Kühlleistung geachtet. Wenig überraschend spielt auch die Energieeffizienz eine wichtige Rolle bei der Kaufentscheidung. Bei Split-Geräten wird zudem auf den Gerätetyp geschaut.

"Monoblöcke verwenden Kältemittel, die weniger klimaschädlich als in Split-Geräten sind. Abgesehen von den geringeren Anschaffungskosten besitzen sie meistens Rollen und können leicht von einem Raum in den anderen geschoben werden. Und es braucht keine Genehmigung, da die Installation ohne bauliche Veränderungen auskommt", erklärt Michael Nikolajuk, Leitung Marketing und Kommunikation bei Geizhals.at. (red, 19.6.2023)