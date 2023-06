Drei Frauen aus drei unterschiedlichen Sparten der Weinszene erzählen, warum es das "Female Wine Collective" gibt.

Friederike Duhme hat das Female Wine Collective mitinitiiert. Helena Lea Manhartsberger

Friederike Duhme, Sommelière: Vom Stammtisch zum echten Netzwerk

Ein Glas Wein hat für Friederike Duhme alles verändert. Eigentlich studierte sie Kunstgeschichte in Frankfurt, wechselte bald in die Gastro, um sich später für den Studiengang Getränketechnologie in Geisenheim einzuschreiben. Dann kam ein alter Riesling aus den Achtzigern: "Es hat in meinem Kopf etwas umgelegt – und ich wusste, dass es das ist", erinnert sie sich. Heute arbeitet die 27-jährige Sommelière im Wiener Restaurant C.O.P., für die nahe Zukunft plant sie, in die Selbstständigkeit zu wechseln. Mit zwei Freundinnen gründete Duhme kürzlich das Female Wine Collective.

Beim Zusammenschluss geht es für Duhme um "Empowerment". "Wir wollten ein Netzwerk aufbauen, in dem Frauen über ihre Erfahrungen sprechen, sich austauschen und gegenseitig unterstützen können." Aus einer Art Stammtisch wurde in kurzer Zeit ein Kollektiv aus über fünfzig Frauen, von der Winzerin über die Restaurantmanagerin bis hin zur Sommelière. Das Ziel? "Sichtbarkeit und ein respektvoller Umgang."

Winzerin Judith Beck stellte den Betrieb auf biologisch-dynamische Wirtschaftsweise um. Helena Lea Manhartsberger

Judith Beck, Winzerin: Hinter den Reben hervor zu mehr Sichtbarkeit

"Ich bin ja ein wenig älter als die meisten anderen im Kollektiv", sagt Judith Beck und lächelt. Die 45-jährige Winzerin lebt in den Reben – postalisch und sinnbildlich. Und doch zieht es Beck für die Treffen des Female Wine Collective immer wieder von ihrem idyllischen Weingut in Gols nach Wien. 2001 stieg sie beim Vater im Betrieb ein, seit 2004 trägt sie die Verantwortung auf dem Weingut.

Eine Zäsur in Becks Leben war die Umstellung auf eine biologisch-dynamische Wirtschaftsweise: "Damit hat sich alles verändert. Ohne die Umstellung wäre ich wohl nicht mehr in dieser Sparte tätig." Die Naturweinszene sei insgesamt "freier, offener und wesentlich lockerer als die konservativere Weinszene".Dennoch fühlt sich auch Winzerin Beck manchmal wie in einem "Boys Club": "Man ist eh akzeptiert, aber so richtig dazu gehört man als Frau dann auch nicht." Das Wichtigste für Beck am Female Wine Collective ist, dass "man sich gegenseitig stärkt, vernetzt und verbindet. Denn es gibt ja genügend Frauen in der Szene."

Ester Sökjer-Petersen hat nicht nur gute Erfahrungen gemacht. Helena Lea Manhartsberger

Ester Sökjer-Petersen, Restaurantmanagerin: Eine neue Kultur in der Weinszene

Ester Sökjer-Petersen wirkt so ganz und gar nicht unglaubwürdig. Und trotzdem: "Ein Gast hat sich einmal beschwert und sagte zu mir: 'Ich möchte mit dem Manager sprechen.' Als ich ihm antwortete, dass er bereits mit dem Manager spricht, entgegnete er mir: 'Nein, mit dem echten Manager.'" Kein Einzelfall, wie die 33-Jährige erzählt.

Sökjer-Petersen kommt aus dem schwedischen Lund, seit vier Jahren ist sie in Österreich und Restaurantmanagerin im O boufés, Konstantin Filippous Weinbistro im ersten Wiener Bezirk. In ihrer Heimat Schweden absolvierte sie die Ausbildung zur Sommelière, war schon Barchefin und machte dort immer wieder schlechte Erfahrung mit cholerischen und mobbenden Küchenchefs. Das Female Wine Collective hat ihr auch ein bisschen die Augen geöffnet: "Ich wusste erst gar nicht, wie viele Frauen in Wien in der Szene arbeiten." Und ergänzt: "In einer perfekten Welt bräuchte es eigentlich gar kein Kollektiv." (Andreas Hagenauer, 20.6.2023)