Die MEGA Bildungsstiftung (www.megabildung.at) ist eine Initiative der B&C Privatstiftung (www.bcgruppe.at) und der Berndorf Privatstiftung mit dem Zweck, bestehende innovative Bildungsprojekte im schulischen und außerschulischen Bereich zu fördern, auszubauen und allen Bildungseinrichtungen in Österreich zur Verfügung zu stellen. Die inhaltlichen Schwerpunkte der MEGA Bildungsstiftung liegen in den Bereichen "Chancenfairness in der Bildung" und "Allgemeine Wirtschaftskompetenz". Insgesamt hat die MEGA Bildungsstiftung bereits über vier Millionen Euro zur Förderung von innovativen Bildungsprojekten in Österreich ausgeschüttet.

