Als Österreich im März 2020 in den ersten Lockdown trat und in den Pubs keine Quiz-Events mehr stattfinden konnten, rief der Österreichische Quiz-Verband für seine Mitglieder eine Onlinequiz-Serie ins Leben. Mittlerweile nehmen an diesen Turnieren unter dem Namen "Blitz" zehnmal im Monat circa 200 Spielerinnen und Spieler an 15-Fragen-Sets in einem Ligamodus mit Auf- und Abstieg teil.

Die zehn Fragen dieses Sets stammen aus den bisherigen Ausgaben von Juni 2023. In diesen geht es unter anderem um die Wassertemperaturen von Ozeanen, einen Modedesigner und eine Verfärbung des Wassers in Venedig. Wer sich mit Feuerwehren in Österreich auskennt, hat einen Vorteil!

Ihr Ergebnis?

Diskutieren Sie im Forum! (Stefan Pletzer, 21.6.2023)