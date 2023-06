19.40 REPORTAGE

Re: Schnelles Geld in Krisenzeiten – Ansturm auf Pfandleihhäuser Wenn das Geld knapp ist, sind Pfandleihhäuser für viele der letzte Ausweg, um einen finanziellen Engpass zu überbrücken. In der Krise werden Pfandleiher auch zur Anlaufstelle für Menschen aus der Mittelschicht, die sich das bislang nicht vorstellen konnten. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Pferde im Sturm – Das wilde Herz Sardiniens Die Giara di Gésturi in Sardinien ist eine der weltweit letzten Landschaften, in der hunderte verwilderte Pferde frei galoppieren. So wie die Giara-Pferde ist auch der Hirte und Einsiedler Porfirio hier geboren und hütet wie seine Vorfahren Schafe und Ziegen. Bis 21.05, ORF 2

20.15 SCIENCE-FICTION

Das fünfte Element (The Fifth Element, F/USA 1997, Luc Besson) New York, 2259: Die Agenten des Bösen attackieren die Erde, und nur Bruce Willis kann retten, was noch zu retten ist. Ein bisschen Blade Runner, ein bisschen Metropolis und Kostüme von Jean-Paul Gaultier. Bis 22.50, ATV

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl sind die neue EU-Asylpolitik, das Ringen um KI-Regeln und illegale Tiertransporte. Live im Studio zu Gast ist Ministerin Karoline Edtstadler, zuständig für EU und Verfassung. Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Gäste bei Stermann und Grissemann sind die Buhlschaft Valerie Pachner, Jedermann Michael Maertens und Impulstanz-Intendant Karl Regensburger. Bis 23.00, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Padre Pio und die Wundmale – Porträt eines umstrittenen Heiligen Cornelia Vospernik zeichnet ein differenziertes Bild des Ordensmannes, der vor allem in der emotionalen süditalienischen Volksfrömmigkeit enorme Resonanz gefunden hat. Um 23.05 folgt Peter Beringers Reportage Geister, der Regisseur hat sich an die Fersen von Geisterjägern geheftet, um in den Grüften und Ruinen einer italienischen Abtei paranormalen Aktivitäten auf den Grund zu gehen. Bis 23.55, ORF 2

23.40 MAGAZIN

Tracks East: Roots – Woher kommst du – eigentlich? Bekommt man seine Wurzeln in der Kindheit zugeteilt – oder kann man auch nachträglich noch etwas daran ändern? "Tracks East" trifft Künstlerinnen und Künstler, die ihre Herkunft erforschen. Bis 00.10, Arte

Die Freunde Knuffke (Theo Trebs) und Onkel (Jonathan Berlin) im Sommer 1944 in "Die Freibadclique", 23.55, ORF 2. Foto: ORF, Walter Wehner

23.55 JUGEND IM KRIEG

Die Freibadclique (D 2018, Friedemann Fromm) Fünf Burschen hängen im heimischen Freibad ab, himmeln Mädchen an und träumen von einer glücklichen Zukunft abseits der Front. Tatsächlich ist im Sommer 1944 in Schwäbisch Hall von Kriegsgräueln noch wenig zu spüren. Doch die Militärmaschinerie holt die Buben ein. Coming-of-Age-Drama nach Oliver Storz’ gleichnamigem biografischen Roman mit Andreas Lust, Peter Faerber, Lili Epply. Bis 1.35, ORF 2