Beim Springen, Laufen oder plötzlichen Niesen gehen ein paar Topfen aus der vollen Blase ab, das kennen vor allem Frauen nach einer Schwangerschaft. Mit Beckenbodentraining kann man das in den Griff bekommen. Getty Images/iStockphoto

Bei ihrer Hochzeit legte Marina (Name geändert) eine Packung Damenbinden auf die Toilette des Lokals, wo die Feier stattfand. Eine Freundin, die der 32-Jährigen bei den Vorbereitungen half, wunderte sich: "Glaubst du wirklich, dass so viele grad die Regel haben?" Am Ende des Abends waren alle Binden weg. Aber nicht wegen der Periode. Als zu späterer Stunde wild getanzt wurde, waren vor allem einige jungen Mütter froh über die Einlagen. Denn nach einer Geburt kann es schon sein, dass die Blase bei plötzlichen Bewegungen oder Druck ein paar Tropfen verliert.

Rund jede dritte Frau leidet unter ungewolltem Harnverlust, am häufigsten ist die Belastungsinkontinenz. Sie kann schon junge Frauen betreffen, in den allermeisten Fällen nach einer Geburt, durch Überlastung des Beckenbodens. Das hat auch Marina erlebt, die zwei kleine Kinder hat: "Beim Hüpfen, Laufen oder auch beim plötzlichen Niesen mit voller Blase sind ein paar Tröpfchen durchgegangen." Sie hat das Problem mittlerweile in den Griff bekommen. Etwas verspätet hat sie mit Rückbildungsgymnastik und Beckenbodentraining angefangen, dadurch wurde es deutlich besser.

Diese leichte Form von ungewolltem Harnverlust kennt Tu-Mai Thies, Gynäkologin und Leiterin des Beckenbodenzentrums an der Klinik Floridsdorf in Wien, von vielen jungen Frauen. Doch nicht nur Schwangerschaft ist ein Grund dafür, es gibt viele Faktoren, oft spielen mehrere zusammen: "Übergewicht, eine schwache Rumpfmuskulatur, Schwangerschaften, Geburten, höhergradige Geburtsverletzungen, aber auch schwere körperliche Tätigkeiten können dazu beitragen, dass die Funktionalität des Beckenbodens reduziert ist. Das kann die Blasen- und Darmfunktionen nachhaltig beeinträchtigen, außerdem die Sexualfunktion." Aber auch Erkrankungen, die mit einer Veränderung der Reizweiterleitung in den Nervenbahnen einhergehen, wie zum Beispiel multiple Sklerose oder Diabetes mellitus können eine Inkontinenz auslösen, oder auch traumatische Ereignisse mit Verletzung der Wirbelsäule und des Rückenmarks.

Muskelplatte Beckenboden

Eine tragende Rolle – im Wortsinn – spielt der Beckenboden bei der Inkontinenz. Dabei handelt es sich um eine Muskelplatte, die den Bauchraum und die Beckenorgane von unten abschließt. An sich ist diese Platte durchgehend, nur die Harnröhre und der Darm durchstoßen sie, bei den Frauen auch noch die Vagina. Der Beckenboden sorgt dafür, dass die Schließmuskeln von Blase und Darm funktionieren, er stützt die Organe im kleinen Becken wie etwa die Gebärmutter und ist wichtig für eine lustvolle Sexualität. Diese Stützfunktion erklärt auch, warum er durch Schwangerschaft beeinträchtigt sein kann. Der Druck am Ende kann enorm sein. Gleichzeitig ist der Beckenboden bei Frauen von Haus aus etwas elastischer als bei Männern, immerhin muss er sich so weit dehnen, dass ein Neugeborenes durch den Geburtskanal nach draußen gelangt, weiß Katharina Meller. Die Physiotherapeutin legt in ihrer Praxis einen Schwerpunkt auf Kontinenzprobleme.

In späteren Jahren wird die Dranginkontinenz häufiger, auch "overactive bladder" genannt. Man spürt dabei ständigen Harndrang, auch wenn kein Harnwegsinfekt besteht, erklärt Gynäkologin Thies: "Typisch ist, dass der Harndrang zunimmt, kurz bevor man die Tür zur Wohnung oder zur Toilette erreicht. Das geht so weit, dass es auch die Nachtruhe stört, weil man womöglich mehrmals die Toilette aufsuchen muss." Das Problem kann dabei im Alter neu entstehen oder auch von früher verschleppt sein: "Wir fragen ältere Frauen, die uns in der Spezialambulanz aufsuchen, immer, seit wann sie an Harnverlust leiden. Die berichten oft, dass sie das Problem schon seit Jahren haben, häufig bereits seit einer Entbindung. Sie haben das nicht behandeln lassen, weil der Harnverlust am Anfang ja nur gelegentlich aufgetreten ist und man gut damit zurechtgekommen ist. Aus dieser unbehandelten reinen Belastungsinkontinenz kann sich dann aber eine Dranginkontinenz entwickeln oder auch eine Mischform."

Mitauslöser dafür ist das häufige Muster, noch schnell auf die Toilette zu gehen, bevor man sich irgendwohin auf den Weg macht. Man will dadurch peinliche Situationen in der Öffentlichkeit, wenn man ungewollt Harn verliert, vermeiden. Für Thies ist das aber ganz klar ein Fehlverhalten: "Man trainiert dadurch die Blase darauf, sich immer vorzeitig zu entleeren. Sie ist dann dann aber kaum jemals vollgefüllt. Wird sie dennoch einmal ein wenig voller, die Blasenmuskulatur gedehnt und damit gereizt, spürt man den Harndrang sofort. Man gerät in einen richtigen Teufelskreis." Kommt dann noch ein gewisses Alter dazu, vergrößern Lifestylekrankheiten wie Diabetes Typ 2 oder auch die Einnahme von Medikamenten das Problem.

Auch Männer betroffen

Männer können sich übrigens nicht entspannt zurücklehnen bei dem Thema. Es stimmt, in jüngeren Jahren sind in erster Linie Frauen betroffen, doch dann holen sie auf. Neben Krankheiten und Medikamenten ist eine im Normalfall gutartige Vergrößerung der Prostata der häufigste Grund dafür. Immerhin einer von zehn Männern über 65 muss sich der Tatsache Inkontinenz stellen. Die Zahlen, wie verbreitet das Problem ist, sind bei Männern und bei Frauen geschätzt und hochgerechnet. Man kann davon ausgehen, dass es eine hohe Dunkelziffer gibt. Gerade dieses hochsensible Thema ist mit starken Schamgefühlen verbunden.

Doch man ist dem Problem nicht hilflos ausgeliefert, man kann viel dagegen tun. Nur eines ist klar, betont Thies: "Von selbst verschwindet das Problem leider nicht. Abwarten ist deshalb definitiv der falsche Weg." Sie empfiehlt, sich möglichst bald und umfassend Hilfe zu holen. "Es gibt zahlreiche Beratungsstellen rund um Blasen-, Darm- und Beckenbodenbeschwerden, man findet sie alle auf der Homepage der Medizinischen Kontinenzgesellschaft Österreich. Die Spezialistinnen und Spezialisten machen eine umfassende Diagnostik, auf deren Basis sie einen fundierten Therapieplan erstellen."

Therapieoptionen gibt es, je nach Ausgangslage, mehrere. Besonders wichtig ist frühzeitiges Beckenbodentraining, am besten mit Unterstützung von speziell ausgebildeten Physiotherapeutinnen und -therapeuten. Es gibt "passives" Beckenbodentraining durch Elektrostimulation, das funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie Muskelaufbau nach einer Verletzung. Dabei werden leichte Stromimpulse in den Muskel geschickt, die ihn dazu animieren, sich wieder aufzubauen. Weiters gibt es hilfreiche Medizinprodukte, die bei einer Belastungsinkontinenz die mechanische Stützfunktion verbessern.

Vor allem bei einer Dranginkontinenz gibt es auch eine medikamentöse Behandlung, neuere Präparate haben auch nur ein geringes Nebenwirkungsprofil, betont Gynäkologin Thies. Bei fehlender oder unzureichender Wirkung der Medikamente kann außerdem Botox in die Blasenwand appliziert werden. Bei der Belastungsinkontinenz kann man in einem kleinen operativen Eingriff die Harnröhre stützen, alternativ kann die Harnröhre mit einem Gel "aufgepolstert" werden. Diese Verfahren haben sich bereits über Jahrzehnte bewährt, ihre Nachhaltigkeit hat sich in randomisierten Studien bestätigt.

Immer im Training

Geht man das Thema an, tut man das idealerweise mit therapeutischer Unterstützung. Im Netz finden sich zwar viele gute Übungen (siehe auch im Infokasten), weiß Physiotherapeutin Meller, doch sie stellt immer wieder fest, dass sie falsch umgesetzt werden: "Viele Menschen wissen gar nicht, wo genau sich der Beckenboden befindet. Sie wollen ihn zum Beispiel anspannen, pressen aber die Hinterbacken zusammen. Dann bringen Übungen natürlich nichts."

Wer seinen Beckenboden erspüren will, kann das tun, indem er oder sie die innenliegende Muskulatur beim Pinkeln anspannt und so den Strahl unterbricht. Genau das ist der gesuchte Muskel. Probiert man mit dieser An- und Entspannung ein bisschen herum, kann man auch spüren, wie sich die Muskelplatte hebt und senkt. Genau diesen Bereich muss man auch bei den Übungen anspannen, dann macht man es richtig. Macht man dann noch täglich drei Übungen mit jeweils zehn Wiederholungen, baut man rasch Kraft auf.

Für Training ist es übrigens nie zu spät. Auch wenn Frau etwa die Rückbildungsgymnastik verabsäumt und später deshalb Probleme hat, kann sie das nachholen. Meller empfiehlt das sogar dringend: "Natürlich ist es ideal, wenn man schon im ersten Jahr nach der Geburt damit beginnt. Aber dieses Training hilft in jedem Lebensalter und auch bei den allermeisten Ursachen für das Problem."

Neue Lebensqualität

Je nach Ausgangssituation kann man den ungewollten Harnverlust wieder völlig in den Griff bekommen oder zumindest eine deutliche Besserung erzielen. Meller betont: "Es ist wichtig, dass man das offen sagt. Niemandem ist geholfen, wenn man Wunderheilungen verspricht. Aber ich sehe immer wieder in meiner Praxis, wie gut eine therapeutische Behandlung Menschen hilft, die schon jede Hoffnung aufgegeben haben. Sie bekommen dadurch wieder enorm viel Lebensqualität."

Das bestätigt auch Viktoria (Name geändert). Die Pädagogin hatte über zehn Jahre große Probleme mit der Wirbelsäule und musste schließlich mehrmals operiert werden. Im Zuge dieser Operationen wurde auch der Beckenboden in Mitleidenschaft gezogen, da die Muskelfasern durchtrennt werden mussten. Mehrere Monate im Krankenhaus mit Dauerkatheter taten ein Übriges, die Kraft im Beckenboden ist einfach nicht mehr ausreichend vorhanden. Bei spontanen Lagewechseln wie etwa aus dem Sitzen aufstehen kann die 50-Jährige nun den Harn nicht mehr sicher halten. "Es ist wie bei einem kleinen Kind, ich habe immer Gewand zum Wechseln dabei."

Ihre Lebenslust will sich Viktoria dadurch nicht nehmen lassen: "Ich hatte zehn Jahre lang massive Schmerzen wegen meines Rückens. Die Inkontinenz ist zwar nicht erfreulich, aber es tut auch nicht weh." Für den Alltag hat sie sich deshalb ein paar Strategien zurechtgelegt, die sie auch mit ihrer Physiotherapeutin Meller übt: "Wenn ich etwa beim Einkaufen merke, ich kann den Harn womöglich nicht halten, dann bücke ich mich und bewundere das unterste Regal. So bekomme ich mehr Druck auf den Beckenboden."

Ihr ist wichtig, dass das Tabu um Inkontinenz endlich gelockert wird, deshalb spricht sie auch offen über ihre Probleme. "In meinem Umfeld wissen alle, warum ich manchmal sehr spontan verschwinde. Und dafür haben auch alle Verständnis. Hätte ich einen Gipsfuß, würden ja auch alle Rücksicht nehmen." Das und das regelmäßige Üben und Entkrampfen sorgen dafür, dass Viktoria sogar wieder Sport machen und Skifahren gehen kann. (Pia Kruckenhauser, 21.6.2023)