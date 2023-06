Österreichs Fußballteam empfängt am Dienstag in der EM-Quali jenes aus Schweden. Dieses Duell hatte immer schon das Zeug zum Klassiker

Michael Gregoritsch und David Alaba hatten am Montag beim Abschlusstraining Spaß. Am Dienstag wird es ernst.

Das auf den Montagvormittag vorverlegte Abschlusstraining wurde unfallfrei absolviert. Am Nachmittag stand dann die Abschlusspressekonferenz auf dem Programm. Am Dienstag wäre sie deutlich zu spät gewesen, denn da steigt das Match gegen Schweden. Das Ernst-Happel-Stadion wird fast ausverkauft sein, der Fußballbund ÖFB rechnet mit 45.000 Fans.

Teamchef Ralf Rangnick hat Stürmer Michael Gregoritsch zur verbalen Vorschau mitgenommen, Kapitän ist trotzdem David Alaba. In den Uefa-Regularien heißt es nur, es müsse ein wesentlicher Spieler erscheinen, was auf Gregoritsch allemal zutrifft. Die Österreicher haben seit Sonntag regeneriert, gegessen, getrunken (alkoholfrei), geschlafen. Rangnick glaubt, "dass die Akkus aufgeladen sind".

Konrad Laimer fällt wie schon gegen Belgien aus (Sprunggelenksverletzung), Innenverteidiger Kevin Danso und Marcel Sabitzer sind dafür einsatzfähig und Kandidaten für die Startformation. Was Gregoritsch will? "Gewinnen. Die Motivation ist weit höher als der Gedanke, dass wir müde sein könnten."

Rangnick schreckt die für Wien angekündigte Hitze nicht. "Gilt für beide. Wir wollen die drei Punkte. Es liegt an uns, wir müssen das Publikum sofort auf unsere Seite bringen. Bei Ballbesitz sehe ich Verbesserungsmöglichkeiten". Von den Schweden überrascht zu werden, sei eher auszuschließen. "Sie ziehen immer ihr 4-4-2-System durch."

Ans Limit

Das 1:1 von Brüssel gegen Belgien hat die positive Entwicklung belegt, Offensivspieler Christoph Baumgartner spricht von einer neu gewonnenen Zuversicht: "Wir müssen uns vor keinem Gegner verstecken. Wenn wir mutig sind und unsere Qualität auf den Platz bringen, bin ich überzeugt, dass wir jeder Mannschaft auf der Welt wehtun können. Das muss unser Anspruch sein, das muss in unsere Köpfe rein." Es ist eigentlich schon drinnen. Rangnick habe für ein spezielles Denken gesorgt. "Das pusht uns ans Limit. Wir machen uns nicht mehr in die Hose."

Österreich und Schweden kennen einander gut, es ist bereits der 37. Vergleich im Fußball. Die Bilanz ist im Unterschied zu jener im Eishockey aus heimischer Sicht positiv, 18 Siege, sechs Remis, zwölf Niederlagen. Da waren einige Klassiker dabei, sehr Trauriges passierte am 27. November 1973 in Gelsenkirchen. Das Entscheidungsspiel um die Teilnahme an der WM 1974 in Deutschland ging trotz drückender Überlegenheit mit 1:2 verloren.

Weit schöner war die bestandene Qualifikation für die WM 1998 in Frankreich, zweimal 1:0, zweimal Torschütze Andreas Herzog. Zu den besten Leistungen in der Geschichte des österreichischen Fußballbundes zählte das 4:1 am 8. September 2015 in Solna, Marcel Koller war Teamchef, seine Burschen holten in der EM-Quali 28 von 30 möglichen Punkten. Die Endrunde in Frankreich war dann trist, aber dafür konnten die Schweden nichts.

Karel Brückner trat im Februar 2009 nach einem 0:2 in Graz als Teamchef ab, Rangnick wird 24 Jahre später unabhängig vom Ausgang erhalten bleiben. Das bisher letzte Treffen fand am 6. September 2018 in Wien statt, beim freundschaftlichen 2:0 netzte David Alaba. Teamchef ist seit 2016 Janne Andersson, die Schweden sind in der Rangliste die Nummer 22, liegen zehn Plätze vor Österreich. Die Mannschaft ist ausgeruht, wärmte am Freitag mit einem gemütlichen 4:1 gegen Neuseeland auf, Stammkräfte wurden geschont. Rangnick konnte das einen Tag später in Brüssel natürlich nicht tun.

Superstar Zlatan Ibrahimović ist rechtzeitig zurückgetreten, egal, der Kader ist speziell in der Offensive ausgezeichnet besetzt. Alexander Isak stürmt für Newcastle United, Dejan Kulusevski für Tottenham, dazu kommen Emil Forsberg von RB Leipzig und Youngster Anthony Elanga von Manchester United.

Holpriger Start

Die Quali wurde mit einem 0:3 daheim gegen Belgien eröffnet, Romelu Lukaku war der Dreifachtäter. Gegen Österreich hat sich der schamlose Belgier zurückgehalten und nur einmal getroffen. Es folgte dann ein 5:0 gegen Aserbaidschan, also hält Schweden bei drei Zählern aus zwei Partien. Andersson sagte: "Natürlich stehen wir unter Druck, Österreich ist stark. Es wird für beide ein schwieriges Spiel." (Christian Hackl, 19.6.2023)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen zur EM-Qualifikation - Gruppe F, 4. Runde:

Österreich - Schweden (Wien, Ernst Happel Stadion, 20.45 Uhr/live Servus TV und DAZN, SR Guida/ITA)

Österreich: A. Schlager (Red Bull Salzburg/8 Länderspiele) - Posch (Bologna/23/1 Tor), Danso (Lens/13/0), Alaba (Real Madrid/100/15), Wöber (Leeds United/15/0) - Sabitzer (Manchester United/Bayern München/70/13), Seiwald (RB Leipzig/13/0), X. Schlager (RB Leipzig/34/3), Wimmer (Wolfsburg/4/0) - Gregoritsch (Freiburg/46/9), Arnautovic (FC Bologna/107/34)

Ersatz: Bachmann (Watford/13), Hedl (Rapid/1), Pentz (Bayer Leverkusen/4) - Daniliuc (Salernitana/1/0), Mwene (PSV Eindhoven/6/0), Lienhart (Freiburg/12/0), Schnegg (Sturm Graz/0), Adamu (Red Bull Salzburg/5/0), Grillitsch (Ajax Amsterdam/35/1), Kainz (1. FC Köln/24/1), Ljubicic (1. FC Köln/7/1), Sarkaria (Sturm Graz/0), Schmid (Werder Bremen/4/0), Baumgartner (Hoffenheim/28/8), Onisiwo (Mainz/22/1)

Es fehlen: Laimer (Sprunggelenk), Trauner (Knieverletzung), Lindner (Tumor-OP)

Schweden: Olsen (Aston Villa/65) - Wahlqvist (Pogon Stettin/8/0), Lindelöf (Manchester United/58/3), H. Ekdal (Burnley/6/0), Gudmundsson (Lille/5/0) - Forsberg (RB Leipzig/80/20), Gustafson (BK Häcken/6/0), K. Olsson (FC Midtjylland/45/0), Svanberg (Wolfsburg/27/2) - Isak (Newcastle United/39/9), Kulusevski (Tottenham Hotspur/29/2)

Ersatz: Johansson (Rotherham United/0), Nordfeldt (AIK/17) - Hien (Hellas Verona/5/0), Kurtulus (Hammarby/4/0), M. Olsson (Malmö/55/5), Sema (Watford/15/0), Starfelt (Celtic Glasgow/6/0), Sundgren (Maccabi Haifa/3/0), Cajuste (Stade de Reims/15/0), Claesson (FC Kopenhagen/68/13), A. Ekdal (Spezia/66/0), Elanga (Manchester United/11/3), Gyökeres (Coventry City/13/3), Karlsson (AZ Alkmaar/10/3), Karlström (Lech Posen/12/0), H. Larsson (Malmö/2/0), Quaison (Al-Ettifaq/47/13), Rohden (Frosinone/18/2)

Weiteres Dienstag-Spiel: Estland - Belgien (20.45 Uhr)

Die nächsten Runden: Aserbaidschan - Belgien, Estland - Schweden (jeweils 9. September), Schweden - Österreich, Belgien - Estland (jeweils 12. September)