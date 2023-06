Vor einem riesigen chinesischen Wandgemälde in der Großen Halle des Volkes begrüßte Chinas Machthaber Xi den Gast aus den USA: Außenminister Blinken versucht, die Beziehungen zu verbessern. IMAGO/UPI Photo

Es gibt nicht viele Punkte, in denen sich die USA und China momentan einig sind. Einen sprach Chinas langgedienter Spitzendiplomat Wang Yi am Montag in Peking aus: Die Beziehungen zwischen den zwei Ländern sind auf einem Tiefpunkt. Soeben hatte er eine rund dreistündige Unterredung mit US-Außenminister Antony Blinken beendet, der tags zuvor zu der heiklen Reise in die Volksrepublik aufgebrochen war – um eben genau das zu ändern.

Immerhin fünf Jahre ist es her, dass zuletzt ein US-Außenminister in China zu Besuch war. Die Pause ist natürlich einerseits der Pandemie geschuldet. Doch mindestens genauso triftig sind die schwer angeschlagenen Beziehungen zwischen den zwei Supermächten.

"Falsche Wahrnehmung"

Da sind die USA auf der einen Seite, die in China einen aggressiven globalen Akteur sehen und um eigene Interessen im Pazifik und darüber hinaus fürchten. Und da ist China auf der anderen Seite, das von der aufstrebenden Weltfabrik längst zur autoritären Supermacht herangewachsen ist und eine flotte Expansionspolitik betreibt. In der jüngeren Vergangenheit sind die Bestrebungen der beiden Länder häufig inkompatibel.

Es sei Washingtons "falsche Wahrnehmung von China", die zu den schweren Verstimmungen geführt hätte, machte Topdiplomat Wang dann auch klar, wo er den Schuldigen sieht. Gast Blinken scheute vor öffentlichen Vorwürfen seinerseits zurück.

Noch vor zehn Jahren sah die Welt zwischen den USA und China anders aus: Hillary Clinton, Außenministerin bis 2013, reiste während ihrer Amtszeit sechs Mal nach Peking, ihr Nachfolger John Kerry ganze neun Mal. Unter Donald Trump wurde der Wind rauer und die Reisen seltener. Mike Pompeos letzter Besuch im Herbst 2018 ging als bisheriger Tiefpunkt in die Geschichte ein: Wang, damals Außenminister, empfing Pompeo kurz und frostig, Xi ließ sich gar nicht blicken.

Streitpunkt Taiwan

Das war beim Treffen mit Blinken nun anders. Als der US-Diplomat am Sonntag Amtskollegen Qin Gang traf, dauerte die Unterredung ganze siebeneinhalb Stunden. Wegräumen konnten die zwei die vielen Differenzen freilich nicht. Sei es der Wettkampf um die besten Chips, die Interessen im Indopazifik, die Ukraine oder Menschenrechte: Streitthemen gibt es genug. Explizit wurde Qin bei Taiwan: Die Insel sei "der Kern von Chinas Kerninteressen".

Trotz Differenzen waren sich aber alle einig, dass beide Länder einen "Weg aus der Abwärtsspirale" finden müssten, wie Wang es formulierte. Auf die Devise "Wettbewerb statt Konflikt" hatten sich eigentlich bereits US-Präsident Joe Biden und Xi im vergangenen Herbst bei einem Treffen auf Bali geeinigt. Doch wie viele Stolpersteine es gibt, zeigte sich kurz darauf: Anstatt einer Verbesserung sorgte der ominöse Ballon-Vorfall im Februar für grobe Verstimmung der Beziehungen. Damals sagte Blinken seine bereits geplante Reise ab.

Der zweite Anlauf scheint nun so manche Entwicklungen auf Schiene zu bringen, auf die man nicht nur in Washington hoffte. Denn für Länder in Chinas Nachbarschaft, etwa solche mit Ansprüchen im Südchinesischen Meer, stellen eisige US-China-Beziehungen immer eine ganz konkrete Bedrohung der Sicherheit dar.

Dass es die chinesischen Politiker ernst meinen, zeigten sie dann am späten Montagnachmittag Ortszeit. Kurzfristig wurde ein Treffen mit Xi höchstpersönlich anberaumt. Blinken durfte als letzten Termin seiner Reise den chinesischen Staatschef in der Großen Halle des Volkes treffen. Er hoffe, dass Blinken "weitere positive Beiträge zur Stabilisierung der Beziehungen" leisten würde, meinte Xi. Außerdem sehe er "Fortschritte" in den Beziehungen. Worüber genau die beiden rund 30 Minuten sprachen, war nicht sofort klar.

Treffen in Berlin

In jedem Fall sind die kurzfristigen Resultate freilich bescheiden: So soll es etwa in Zukunft mehr Passagierflüge zwischen den zwei Ländern geben. Doch der Maßstab für den Erfolg der Reise waren nicht kurzfristige Abkommen. Es ging darum, Berechenbarkeit in die Beziehungen zurückzubringen: Über Monate hatte Peking US-amerikanische Kontaktversuche abgelehnt. Das führte dazu, dass man in den Hauptstädten immer weniger voneinander wusste. Das Risiko für militärische Fehleinschätzungen würde die größte Gefahr für einen unabsichtlichen Kriegsausbruch darstellen, warnten Kenner wiederholt. Nun sind die Hoffnungen groß, dass auf militärischer Ebene wieder mehr geredet wird.

Während in Peking die großen diplomatischen Spiele am Montag zu Ende gingen, begannen sie mehrere Tausend Kilometer weiter westlich: Da traf nämlich Chinas Premier Li Qiang in Berlin ein, wo er am Abend Kanzler Olaf Scholz treffen wollte. Gerade in der deutschen Koalition gibt es Divergenzen darüber, wie man mit China umgehen soll. Am Dienstag finden in Berlin Regierungskonsultationen zwischen den beiden Ländern statt. (Anna Sawerthal, 19.6.2023)