Die fünffache Olympionikin trat in Polizeiuniform bei einem Konvent der CDU auf

Vielleicht wäre Claudia Pechstein besser in ihrer anderen Uniform – dem Speedsuit – beim Grundsatzkonvent der CDU am Samstag in Berlin aufgetreten. Doch die fünffache Olympiasiegerin im Eisschnelllauf entschied sich für die Montur ihrer zweiten Karriere bei der Exekutive. Nun droht der Polizeihauptmeisterin deswegen Ungemach: Sie habe die ihr als Beamtin obliegende Neutralitätspflicht verletzt, lautet der Vorwurf. Die Bundespolizei Berlin teilte mit, man habe "unverzüglich eine dienstrechtliche Prüfung eingeleitet".

Claudia Pechstein steht nach ihrem Auftritt bei der CDU in der Kritik. Imago/Michael Schulz

Pechstein weist diese Vorwürfe zurück: Die Polizeivorschrift erlaube das Tragen der Uniform außerhalb des Dienstes, und es gebe kein Verbot bei Parteiveranstaltungen. Sie sei kein Parteimitglied und habe überdies zuvor einen Gewerkschaftsvertreter und auch einen Vorgesetzten gefragt – ihr sei der Auftritt in Uniform freigestellt worden. In ihrer Rede sprach sie sich für eine Stärkung des Breiten- und Schulsports und traditioneller Familien ebenso aus wie für die Abschiebung abgelehnter Asylwerber und gegen Gendersternchen und politisch korrekte Sprachregelungen. Diese Aussagen triggerten eine Empörungswelle in den sozialen Medien. CDU-Chef Friedrich Merz verteidigte ihr Impulsreferat als "brillant".

Drei Jahrzehnte Polizei und Sport

Die 1972 in Berlin-Marzahn geborene Pechstein ist seit mehr als drei Jahrzehnten bei der Polizei, und ebenso lange dauert ihre internationale Sportkarriere. Ihre erste Olympiateilnahme 1992 in Albertville krönte sie, noch nicht einmal zwanzigjährig, mit einer Silbermedaille; acht weitere Olympia- und dutzende WM- und EM-Medaillen folgten. Die Winterspiele von Peking 2022 waren ihre achte Olympiateilnahme – ein Weltrekord, den sie sich mit dem Skispringer Noriaki Kasai teilt. Nur ein einziges Mal in dreißig Jahren war sie nicht bei Olympia: Wegen einer zweijährigen Sperre versäumte sie Vancouver 2010. Indizien hatten auf Blutdoping hingedeutet, doch die erhöhten Werte waren auf eine von ihrem Vater vererbte Blutanomalie zurückzuführen. Es folgte ein jahrelanger Prozessreigen um Schadensersatz.

Seit 2010 ist die Geschiedene mit Matthias Große liiert. Der Präsident der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft ist auch sportlicher Betreuer Pechsteins und war maßgeblich an ihrer sportlichen Rückkehr nach ihrer Sperre beteiligt.

2021 kandidierte die im Berliner Ortsteil Köpenick lebende Pechstein für die CDU für den Bundestag, unterlag in ihrem Wahlkreis jedoch dem prominenten Linken Gregor Gysi. (Michael Vosatka, 19.6.2023)