Start-up-Gründer Aron Lentsch. Regina Bruckner

Aron Lentsch träumt den Traum vom Fliegen in den Weltraum – und tüftelt an einer Rakete. Lentsch sitzt mit seinem Raumfahrt-Start-up Orbspace nicht in den USA, sondern in Tsukuba, unweit von Tokio. "Hier ist dafür noch Platz", sagt er. Begonnen hat der studierte Maschinenbauer in der Garage des Vaters im Seewinkel, 2019 ist er nach Tokio übersiedelt. In sechs Jahren, so sein Plan, soll "Infinity" – 9,3 Meter hoch, 13 Tonnen schwer, mit einem Durchmesser von 2,3 Metern, in etwa so groß wie Tanklastwagen – bereit für den ersten Testflug sein, mit drei Passagieren an Bord. Die Kosten für die erste Rakete: 100 Millionen Euro.

Die Erde von oben zu sehen war über die vergangenen Jahrzehnte einem exklusiven Kreis vorbehalten. In jüngerer Vergangenheit hat sich ein echtes Wettrennen um zivile Flüge ins All entwickelt. Der britische Milliardär Richard Branson und Amazon-Gründer Jeff Bezos machten nach Jahren der Rückschläge im Sommer 2021 in den USA den Anfang. Branson ist mit einem Astronautenteam in der eigenen Rakete zu einem rund 90-minütigen Abenteuer aufgebrochen. Ein Trägerflugzeug transportierte den Raketenflieger Unity 22 am Spaceport America in 15 Kilometer Höhe, wo sich der Raumgleiter ausklinkte und mit dem eigenen Antrieb senkrecht nach oben schoss. Es war ein kurzer Trip – in der Schwerelosigkeit schwebte Unity 22 einige Sekunden. Bezos musste sich mit Platz zwei begnügen – er hob mit New Shepard neun Tage später vom Gelände seines Raumfahrtunternehmens Blue Origin in Texas ab. Auch bei diesem Zehn-Minuten-Abenteuer lag in der Kürze die Würze.

Einmal um die Welt

Der dritte im Bunde der Milliardäre mit Weltraum-Ambitionen ist Elon Musk. Falcon 9, die Rakete seines Raumfahrtunternehmens Space X, hob zwei Monate später als jene von Bezos ab – mit echten Weltraumtouristen wie dem US-Milliardär Jared Isaacman. Falcon 9 hat mit seinen vier Insassen die Erde umkreist. Noch ist die Zahl solcher Flüge gering, aber Wissenschafter erwarten eine enorme Steigerung.

100-Millionen-Euro-Baby. Orbspace

Das sieht auch Lentsch so. 100 Millionen Euro veranschlagt er für die Entwicklung und den Bau des ersten Modells. Bauen will er es wie Space X, Virgin Galactic oder Blue Origin selbst. "Die traditionelle Raumfahrt wie Airbus, Boeing oder Lockheed Martin schaffen das einfach nicht zu günstigen Preisen", sagt Lentsch. Ein Grund, warum die Raumfahrt seit etwa 40 Jahren stagniere. "Die bemannte Raumfahrt war lange in der Hand der Staaten, die private Konkurrenz tut der Sache gut", urteilt der Tüftler. Sein Vorbild: Elon Musk und sein Verständnis von effizienter Produktion auch bei Tesla. "Er macht alles selbst." Die Kosten in der Raumfahrt bestünden zu 90 Prozent aus Personalkosten. Musk habe das mit weniger Leuten zustande gebracht.

Der Bau weiterer "Kopien" soll nach Lentsch’ Plänen rund zehn Millionen Euro kosten und mit jedem Exemplar günstiger werden. Das sollte sich auf die Ticketpreise niederschlagen. Lentsch will billiger sein als die Konkurrenz – 100.000 Euro am Anfang, alle fünf Jahre würde sich der Preis halbieren. Derzeit sucht er Investoren. Geld ist mit ein Grund, warum es den Österreicher nach Asien zog. Japan habe ambitionierte Pläne in Sachen Raumfahrt – rund 90 Raumfahrt-Start-ups gibt es dort, und der Zugang zu Risikokapital sei einfacher als in Österreich.

Mit Infinity, einer sogenannten Suborbital-Rakete (hier finden sich technische Details), will er hoch hinaus. Die Grenze zwischen Luft- und Raumfahrt liegt in den Augen vieler Experten bei rund 100 Kilometern, eine exakte Definition gibt es nicht. Gut möglich, dass Branson mit einer Flughöhe von 80 Kilometern gar nicht im Weltraum war. Die Raumstation ISS befindet sich etwa 400 Kilometer über der Erdoberfläche. Bezos war zwar nicht schneller als Branson im All, dafür ging es mit gut 100 Kilometern höher hinaus. Lentsch peilt in der ersten Version 200 Kilometer an. Bei einem solchen Suborbitalflug sei die maximale Flughöhe ausschlaggebend für die Dauer der Schwerelosigkeit, sagt Lentsch. Bei 200 Kilometern erreiche man im Schwebezustand immerhin sechs Minuten. Space X hat seine Passagiere drei Tage lang auf Reisen geschickt – in rund 580 Kilometer Höhe.

Teures Vergnügen

Wie viel der mitreisende Isaacman sich den Spaß kosten ließ, ist unbekannt, ein Platz für den Katzensprung mit Bezos wurde um 28 Millionen Dollar versteigert. Bei Bransons Virgin Galactic lagen die Preise für ein Ticket zwischen 200.000 und 450.000 Dollar. Im Mai traute man sich wieder über einen Testflug mit vier Mitarbeitern – der fünfte Flug insgesamt. Ab Juni will man kommerzielle Weltraumreisen anbieten. Pause macht nach dem Absturz der Trägerrakete derzeit Bezos’ Blue Origin. Lentsch will sich solche Fehlstarts nicht leisten. Er ist davon überzeugt, dass er das schaffen kann – mit mehr Testen als die Konkurrenz. 40 Millionen veranschlagt er dafür. Während Lentsch in Tokio werkt, arbeiten auch in Wien drei Mitarbeiter an dem Projekt – bisher unterstützt mit einer Million aus diversen rot-weiß-roten Forschungsprogrammen. In Japan arbeitet Lentsch mit Industriepartnern zusammen, vor allem solchen aus Automobil- oder Maschinenbau. Für den Einsatz komplett computergesteuerter Fertigungsmaschinen hat Orbspace etwa mit einem japanischen Weltmarktführer einen Kooperationsvertrag geschlossen.

Die Frage nach der Nachhaltigkeit des Weltraumtourismus wird derzeit angesichts der aufregenden Abenteuer eher am Rande gestellt. Raketenstarts machen zwar nur einen geringen Anteil des CO2-Ausstoßes aus – noch. Das wird sich mit dem wachsenden Weltraumtourismus ändern. Lentsch klingt dennoch unverzagt: Da die Rakete zu 100 Prozent wiederverwendbar sei und CO2-neutrales Biomethan verwende, "wird Infinity nicht nur der Maßstab für niedrigste Kosten und Sicherheit, sondern auch für höchste Umweltverträglichkeit sein". Zunächst muss der Tüftler die "Unendliche" aber erst zum Fliegen bringen. (Regina Bruckner, 21.6.2023)