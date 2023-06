Die Internetkriminalität hat sich seit 2018 in Österreich verdreifacht. 2022 wurden mehr als 60.000 Delikte zur Anzeige gebracht. Imago Images/Photothek/Thomas Trutschel

Wien – Hackerangriffe auf die Nato, Ministerien in Italien, die Finanzmarktaufsicht in Österreich: Die Berichte haben sich in den letzten Monaten und Jahren gehäuft, dabei zeigen sie nur die Spitze des Eisbergs. 27.629 Delikte im Bereich des Internetbetrugs wurden vergangenes Jahr in der polizeilichen Kriminalstatistik dokumentiert, über 60.000 Fälle der Internetkriminalität zur Anzeige gebracht. Innerhalb eines Jahres entspricht dies einem Anstieg von 30,4 Prozent.

Betroffen sind Privatpersonen wie Unternehmen. Vor allem für sie erweisen sich Cyberangriffe als enorme Herausforderung. Laut einer aktuellen Studie des Wirtschaftsprüfers KPMG bleibt kaum ein Unternehmen davon verschont, nicht selten geht es in Schadenshöhen von über einer Million Euro.

Spätestens nach den ersten Angriffen auf die eigenen Systeme zeigen sich Unternehmen gewillt, Krisenpläne zu erstellen und Schwachstellen im Sicherheitssystem zu beheben – auch das zeigt die Erhebung der KPMG. Dennoch reichen die Bemühungen oft nicht aus, um höhere Schäden zu vermeiden.

Experten fordern internationale Anstrengungen

Doch die Unternehmen haben kaum eine Wahl, schließlich bedeutet ein hoher Grad an Automatisierung und Digitalisierung auch Produktivitätssteigerungen. Darauf wies auch Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung (IV), bei einer Informationsveranstaltung am Montag einmal mehr hin. Um im internationalen Vergleich wettbewerbsfähig zu bleiben, brauche es digitale Technologien. Die Bedeutung ebenjener betonte auch der ins Haus der Industrie geladene Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), wenngleich er auch auf die Gefahren hinzuweisen nicht müde wurde.

Es gebe eine "Dynamisierung der Digitalisierung", die als "Welle" auf Unternehmen und Staat zurolle. Um von dieser nicht "weggespült" zu werden, müssten im wesentlichen vier Problemfelder bekämpft werden: Betrug im Internet, Hass im Netz, Fake News und Deep Fakes sowie Netz- und Datensicherheit. Pascal Lamia zufolge, operativer Leiter am National Cyber Security Centre (NCSC) in der Schweiz, werden nationale Alleingänge allerdings nicht ausreichen. Stattdessen würden die aktuellen Herausforderungen gemeinsame Anstrengungen voraussetzen, die auch vor Ländergrenzen und Kontinenten nicht haltmachten. (dwo, 19.6.2023)